Обвиняемый в убийстве двух девочек в Кызыле объяснил, зачем выбросил их из окна

Громкие детские игры стали причиной трагедии в Тыве. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба регионального управления СК.



Как установило следствие, обвиняемый в убийстве 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики, который снимал комнату в квартире матери детей на улице Лопсанчапа в Кызыле, 30 октября вернулся домой около десяти вечера. Он несколько раз делал замечания расшалившимся девочкам, после чего в 2:30 ночи вытолкнул из окна спальни восьмого этажа одну, а вслед и другую девочку.



Как писала «Фонтанка», 9-летняя девочка скончалась от многочисленных травм на месте происшествия, а 14-летнюю пытались спасти врачи, но она умерла в больнице.

