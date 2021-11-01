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Обвиняемый в убийстве двух девочек в Кызыле объяснил, зачем выбросил их из окна

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Громкие детские игры стали причиной трагедии в Тыве. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Как установило следствие, обвиняемый в убийстве 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики, который снимал комнату в квартире матери детей на улице Лопсанчапа в Кызыле, 30 октября вернулся домой около десяти вечера. Он несколько раз делал замечания расшалившимся девочкам, после чего в 2:30 ночи вытолкнул из окна спальни восьмого этажа одну, а вслед и другую девочку.

Как писала «Фонтанка», 9-летняя девочка скончалась от многочисленных травм на месте происшествия, а 14-летнюю пытались спасти врачи, но она умерла в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц, в отношении малолетней».

Мужчине предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил мужчину под арест.

Мать погибших девочек ранее была судима и состояла на учёте УМВД Республики Хакасия. Её дети воспитывались в приемной семье, откуда женщина без уведомления органов опеки забрала их в начале учебного года.

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Комментарии (4)

260965961
Девочки в родителей?
AndrewBarsik
А в это время безумцы, именующие себя депутатами, с серьёзными лицами, источающими заботу о будущем поколении, рассуждают о том, что надо лишать родительских прав тех, чьи дети ходят на митинги. Для них меньшее зло, если ребёнок погибнет, чем если он сходит на митинг и начнёт понимать где он живёт.
Михаил Петров-Водкин
У мамаши уже 7 судимостей, сожитель тоже вернётся на пмж в тюрьму. Если вдуматься, то так всем стало лучше, даже детям.
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