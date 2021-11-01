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В Петербурге начали оформлять разрешения на парковку в новой платной зоне

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В Петербурге стартовал прием заявлений на оформление парковочных разрешений для жителей новой зоны платной парковки в центре города. Об этом 1 ноября напомнили в комитете по транспорту.

Получить разрешение на льготную парковку можно, обратившись в МФЦ или подав документы через региональный портал госуслуг. Однако из-за ограничений с 1 по 7 ноября доступна только дистанционная подача заявлений.

В новую зону платной парковки, которая начнет действовать с 1 декабря, попала 71 улица в центре. «Фонтанка» подробно рассказывала, как получить льготное разрешение и кто им сможет воспользоваться.

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