Иностранка оставила в Петербурге соседке младенца с температурой. По возвращении она нашла его мертвым

Следственный комитет устанавливает причины смерти девятимесячного мальчика, тело которого нашли в квартире на Новгородском проспекте.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 ноября, накануне скорую около трех дня вызвали в квартиру многоэтажки на Новгородском проспекте в Шушарах. Однако медики могли лишь констатировать смерть младенца и сообщить о ЧП в полицию.



По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мать ребенка — 32-летняя гражданка Узбекистана — около шести утра 31 октября ушла на работу, оставив в съемной квартире сына на соседку. У ребенка, который родился в феврале этого года, была высокая температура, но скорую женщина почему-то не вызвала. Когда же она вернулась домой, то обнаружила ребенка мертвым.

