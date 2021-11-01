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Иностранка оставила в Петербурге соседке младенца с температурой. По возвращении она нашла его мертвым

В Шушарах в квартире скончался младенец, которому вовремя не вызвали скорую

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Следственный комитет устанавливает причины смерти девятимесячного мальчика, тело которого нашли в квартире на Новгородском проспекте.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 ноября, накануне скорую около трех дня вызвали в квартиру многоэтажки на Новгородском проспекте в Шушарах. Однако медики могли лишь констатировать смерть младенца и сообщить о ЧП в полицию.

По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мать ребенка — 32-летняя гражданка Узбекистана — около шести утра 31 октября ушла на работу, оставив в съемной квартире сына на соседку. У ребенка, который родился в феврале этого года, была высокая температура, но скорую женщина почему-то не вызвала. Когда же она вернулась домой, то обнаружила ребенка мертвым.

Тело малыша направили в морг для установления причины смерти.

Женщина прибыла в Петербург в феврале 2020 года, имеет патент на работу. Об отце ребенка ничего не известно.

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Комментарии (1)

Wert
Малыш был россиянином.
Увы. Лица современников.
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