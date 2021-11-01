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Потерявшую память карманницу, отход которой в IKEA прикрывал мужчина с пистолетом, задержали в Петербурге

На Советской улице задержали подозреваемую в попытке украсть телефон в IKEA

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Сотрудники полиции задержали жительницу Всеволожского района, которую после неудачной попытки вытащить телефон из кармана покупательницы IKEA прикрывал мужчина с пистолетом. На видео попали невозмутимые посетители магазина, покупки которых не прервал размахивающий оружием человек.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 24-летнюю подозреваемую задержали у Лахтинского кладбища на Советской улице, 2.

По версии полиции, 24 октября именно её сотрудники IKEA заподозрили в попытке вытащить дорогой мобильный телефон у посетительницы магазина. Поймать её в торговом зале на удалось. За женщину вступился мужчина, который угрожал сотрудникам пневматическим пистолетом, пока она убегала.

На видео с камер наблюдения в залах IKEA попали покупатели, которые заметили вооруженного защитника, но продолжили совершать покупки.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В отношении защитника возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Дело возбудили и по заявлению 35-летней потерпевшей. Испуг гражданки за мобильный стоимостью 93 тысячи рублей потянул на «Покушение на кражу».

Когда подозреваемую в ловкости рук доставили в отдел полиции, она долгое время отказывалась называть своё имя. На все требования силовиков его назвать женщина твердила одно: «Не знаю». Тем не менее её личность была установлена — она оказалась жительницей Всеволожского района, ранее неоднократно судимой за совершение аналогичных преступлений.

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Комментарии (5)

Abu-Denis
Из Всеволожского района?
Там обосновалась диаспора кочевого народа, известного прежде конокрадством. Чувствуется почерк, душком табора повеяло.
alexadmin
Чтобы увидеть совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, нужна лупа Бастрыкина?
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