Потерявшую память карманницу, отход которой в IKEA прикрывал мужчина с пистолетом, задержали в Петербурге

Сотрудники полиции задержали жительницу Всеволожского района, которую после неудачной попытки вытащить телефон из кармана покупательницы IKEA прикрывал мужчина с пистолетом. На видео попали невозмутимые посетители магазина, покупки которых не прервал размахивающий оружием человек.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 24-летнюю подозреваемую задержали у Лахтинского кладбища на Советской улице, 2.



По версии полиции, 24 октября именно её сотрудники IKEA заподозрили в попытке вытащить дорогой мобильный телефон у посетительницы магазина. Поймать её в торговом зале на удалось. За женщину вступился мужчина, который угрожал сотрудникам пневматическим пистолетом, пока она убегала.

