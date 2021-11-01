Потерявшую память карманницу, отход которой в IKEA прикрывал мужчина с пистолетом, задержали в Петербурге

Сотрудники полиции задержали жительницу Всеволожского района, которую после неудачной попытки вытащить телефон из кармана покупательницы IKEA прикрывал мужчина с пистолетом. На видео попали невозмутимые посетители магазина, покупки которых не прервал размахивающий оружием человек.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 24-летнюю подозреваемую задержали у Лахтинского кладбища на Советской улице, 2.
По версии полиции, 24 октября именно её сотрудники IKEA заподозрили в попытке вытащить дорогой мобильный телефон у посетительницы магазина. Поймать её в торговом зале на удалось. За женщину вступился мужчина, который угрожал сотрудникам пневматическим пистолетом, пока она убегала.
На видео с камер наблюдения в залах IKEA попали покупатели, которые заметили вооруженного защитника, но продолжили совершать покупки.
пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В отношении защитника возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Дело возбудили и по заявлению 35-летней потерпевшей. Испуг гражданки за мобильный стоимостью 93 тысячи рублей потянул на «Покушение на кражу».
Когда подозреваемую в ловкости рук доставили в отдел полиции, она долгое время отказывалась называть своё имя. На все требования силовиков его назвать женщина твердила одно: «Не знаю». Тем не менее её личность была установлена — она оказалась жительницей Всеволожского района, ранее неоднократно судимой за совершение аналогичных преступлений.