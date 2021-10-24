FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +6
70.86р82.50р
ТЕМА ДНЯ

В СПб через неделю ограничения, как в Москве

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Мужчину, угрожавшего сотрудникам IKEA пистолетом, доставили в полицию

Агрессивного покупателя, доставшего пистолет во время конфликта с сотрудниками IKEA в ТРЦ «МЕГА Парнас» 24 октября, привезли в отдел полиции.

10
Печать

Пистолет у 33-летнего мужчины изъяли, он оказался пневматическим. Как объяснил герой этой истории, он вступился за свою знакомую, которую работники магазина якобы обвинили в краже. Об этом «Фонтанке» рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«24 октября 2021 года около 14 часов в полицию поступило сообщение о конфликте посетителя крупного торгового центра с сотрудниками одного из магазинов. В ходе конфликта мужчина начал угрожать сотрудникам предметом похожим на пистолет. Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы задержал злоумышленника и доставил в отдел полиции. У мужчины был изъят пневматический пистолет. По данному факту проводится административная проверка», — сообщили в главке.

Мужчина достал пистолет во время спора с персоналом IKEA. От необдуманного поступка его уберегла спутница, которая взяла его за куртку и буквально утащила прочь.

«Сегодня в магазине «ИКЕА Парнас» при выявлении попытки кражи личных вещей гостей магазина группа карманников оказала сопротивление. Сотрудники «ИКЕА» незамедлительно приняли меры для обеспечения безопасности посетителей и прекращения конфликтной ситуации. В результате инцидента никто не пострадал. С виновниками происшествия работают правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе IKEA.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

rt7421656
а что национальность не говорят?
Nerevar
Сколько ом составило сопротивление карманников?
RemyMartin
Не смог собрать их долбаный конструктор?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний