Мужчину, угрожавшего сотрудникам IKEA пистолетом, доставили в полицию

Пистолет у 33-летнего мужчины изъяли, он оказался пневматическим. Как объяснил герой этой истории, он вступился за свою знакомую, которую работники магазина якобы обвинили в краже. Об этом «Фонтанке» рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
«24 октября 2021 года около 14 часов в полицию поступило сообщение о конфликте посетителя крупного торгового центра с сотрудниками одного из магазинов. В ходе конфликта мужчина начал угрожать сотрудникам предметом похожим на пистолет. Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы задержал злоумышленника и доставил в отдел полиции. У мужчины был изъят пневматический пистолет. По данному факту проводится административная проверка», — сообщили в главке.
Мужчина достал пистолет во время спора с персоналом IKEA. От необдуманного поступка его уберегла спутница, которая взяла его за куртку и буквально утащила прочь.
«Сегодня в магазине «ИКЕА Парнас» при выявлении попытки кражи личных вещей гостей магазина группа карманников оказала сопротивление. Сотрудники «ИКЕА» незамедлительно приняли меры для обеспечения безопасности посетителей и прекращения конфликтной ситуации. В результате инцидента никто не пострадал. С виновниками происшествия работают правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе IKEA.