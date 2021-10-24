Мужчину, угрожавшего сотрудникам IKEA пистолетом, доставили в полицию

Пистолет у 33-летнего мужчины изъяли, он оказался пневматическим. Как объяснил герой этой истории, он вступился за свою знакомую, которую работники магазина якобы обвинили в краже. Об этом «Фонтанке» рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



«24 октября 2021 года около 14 часов в полицию поступило сообщение о конфликте посетителя крупного торгового центра с сотрудниками одного из магазинов. В ходе конфликта мужчина начал угрожать сотрудникам предметом похожим на пистолет. Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы задержал злоумышленника и доставил в отдел полиции. У мужчины был изъят пневматический пистолет. По данному факту проводится административная проверка», — сообщили в главке.

