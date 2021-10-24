Очевидец: В Петербурге посетитель угрожал пистолетом сотрудникам IKEA

«Мы с семьей приехали за покупками. Проходя мимо стычки этого персонажа с сотрудниками, я приостановился, чтобы посмотреть, к чему дело идет. В итоге он стал орать, выхватил пистолет, дело пошло к плохому финалу. Работники магазина сразу его отпустили, а я стал в полицию звонить. Паники не было ни у кого, позже меня поймал парень, сказал, что видел, как этот персонаж до этого украл нож в отделе. Возможно, поэтому его и остановили», — рассказал «Фонтанке» свидетель инцидента Михаил. Он добавил, что дебошир был похож на выходца с Кавказа.

Всё это время рядом с агрессивным покупателем была его спутница, которая пыталась утихомирить разбушевавшегося кавалера. На фото видно, как она ведет мужчину, в руке у которого нечто похожее на пистолет.



«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе IKEA и в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.