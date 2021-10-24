FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +6
70.86р82.50р
ТЕМА ДНЯ

В СПб через неделю ограничения, как в Москве

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Очевидец: В Петербурге посетитель угрожал пистолетом сотрудникам IKEA

Мужчина, вооруженный пистолетом, 24 октября устроил конфликт в магазине IKEA в ТРЦ «МЕГА Парнас».

16
Печать

«Мы с семьей приехали за покупками. Проходя мимо стычки этого персонажа с сотрудниками, я приостановился, чтобы посмотреть, к чему дело идет. В итоге он стал орать, выхватил пистолет, дело пошло к плохому финалу. Работники магазина сразу его отпустили, а я стал в полицию звонить. Паники не было ни у кого, позже меня поймал парень, сказал, что видел, как этот персонаж до этого украл нож в отделе. Возможно, поэтому его и остановили», — рассказал «Фонтанке» свидетель инцидента Михаил. Он добавил, что дебошир был похож на выходца с Кавказа.

Фото: Читатель Михаил
Фото: Читатель Михаил
ПоделитьсяПоделиться

Всё это время рядом с агрессивным покупателем была его спутница, которая пыталась утихомирить разбушевавшегося кавалера. На фото видно, как она ведет мужчину, в руке у которого нечто похожее на пистолет.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе IKEA и в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Brit
Кауказ ливз мэттер. Их жизни имеют значение.
Vasya11
Ствол (похожий на пистолет), нож (похожий на канцелярский), являются аргументом, чтобы отпустили.
Всё в лучших традициях.
al_je
Даже читать не буду. Сразу угадаю - из южных республик джигит?
Пора пистоли отбирать у всех - ребята и так резкие, а с пистолями становятся совсем неадекватные по любому плевому поводу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний