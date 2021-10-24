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Мужчина с пистолетом из IKEA стал подозреваемым по делу о хулиганстве

33-летний житель Всеволожска, угрожавший сотрудникам IKEA в ТРЦ «МЕГА Парнас» пневматическим пистолетом, стал фигурантом уголовного дела.

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Мужчина оказался ранее судимым. Как выяснилось, при досмотре в отделе полиции у него был изъят еще и нож. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
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«По результатам проверки полицией Всеволожского района Ленинградской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сообщает главк.

Ранее читатель «Фонтанки» Михаил рассказал, что конфликт между сотрудниками магазина и покупателем мог произойти из-за того, что тот украл нож. В IKEA мужчину и его спутницу назвали карманниками.

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Комментарии (7)

266080060
Пистолет из ИКЕИ??? Или мужчина??? Фонтанка!!!! Срочно наймите учителя начальных классов для Ваших бездарей!!!!
Kostyn
Я узнал его, это Нестор Иванович Махно! Рано еще, Нестор, не пришло твое время))
SAN
На Фонтанке клоуны?
Пистолет то пластмассовый.
Не надо смешить публику.
Пожелтело ...
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