Мужчина с пистолетом из IKEA стал подозреваемым по делу о хулиганстве

Мужчина оказался ранее судимым. Как выяснилось, при досмотре в отделе полиции у него был изъят еще и нож. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
«По результатам проверки полицией Всеволожского района Ленинградской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сообщает главк.
Ранее читатель «Фонтанки» Михаил рассказал, что конфликт между сотрудниками магазина и покупателем мог произойти из-за того, что тот украл нож. В IKEA мужчину и его спутницу назвали карманниками.