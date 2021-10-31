Байден передал привет Путину. Лавров раскрыл подробности беседы с президентом США

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал полезной свою беседу с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме. Также руководитель главного внешнеполитического ведомства страны рассказал, что американский лидер передал привет Владимиру Путину.



«Вчера… у нас состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Джо Байденом. Он передал приветы президенту РФ Владимиру Путину, подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты», — цитирует Лаврова вечером 31 октября РИА Новости.



По словам главы МИД, на его встрече с Байденом обсуждалась организация контактов президентов РФ и США в обозримой перспективе.