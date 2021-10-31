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Байден передал привет Путину. Лавров раскрыл подробности беседы с президентом США

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал полезной свою беседу с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме. Также руководитель главного внешнеполитического ведомства страны рассказал, что американский лидер передал привет Владимиру Путину.

«Вчера… у нас состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Джо Байденом. Он передал приветы президенту РФ Владимиру Путину, подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты», — цитирует Лаврова вечером 31 октября РИА Новости.

По словам главы МИД, на его встрече с Байденом обсуждалась организация контактов президентов РФ и США в обозримой перспективе.

«Фонтанка» писала, что Россия и США в настоящий момент, по данным американских СМИ, ведут закрытые переговоры по вопросам кибербезопасности.

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Комментарии (3)

jump
- Здоров , убийца!
- От убийцы слышу..
" на полях саммита состоялся конструктивный диалог двух лидеров.."
hal9000
Лавров с Байденом одинковые..наверно там разговор был-Байден-Серег передай Вовчику привет..а Лавров-Чаво??..А Байден-Привет говорю передай а тот-ААА??..а Байден-Ну ты Серегя и глухня..горю Вовану привет передай..ти слыш ты менЕ ай нЕ??..а Лавров-Ааааа привет передать...ну хорошо..передам!!..А Байден-Чего ты говоришь?..а Лавров-Я говорю что хорошо мол передам ему привет?!..А Байден-Какой привет??А Лавров-ну тыж сказал что передать привет я и передам..А Байден-Когда я говорил??че ты врешь то тут сидишь??
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