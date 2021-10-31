FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

СМИ сообщили о закрытых переговорах США и России по вопросам кибербезопасности

1
Печать

США и Россия в закрытом формате ведут переговоры по кибербезопасности. С американской стороны их возглавляет заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер. Об этом со ссылкой на источники в воскресенье, 31 октября, сообщает The New York Times.

По данным газеты, зампомощника главы Белого дома уже «провела ряд непубличных виртуальных встреч со своим коллегой» в российском руководстве. Несколько недель назад «после длительного обсуждения в американском разведывательном сообществе США» представителям РФ были переданы имена и информация о нескольких хакерах, якобы осуществлявших атаки на Америку, утверждает NYT.

Газета также отмечает, что в настоящий момент США «ждут подтверждения того, что эта информация приведет к арестам». Таким образом, по мнению издания, американская сторона надеется убедиться в серьезности намерений российского руководства относительно борьбы с киберпреступностью.

Ранее «Фонтанка» писала, что по версии компании Microsoft, больше половины кибератак в мире совершили хакеры из России.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Riptide
Неужто списание ден. средств с карт Сбера обсуждали 🙊
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний