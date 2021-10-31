СМИ сообщили о закрытых переговорах США и России по вопросам кибербезопасности

США и Россия в закрытом формате ведут переговоры по кибербезопасности. С американской стороны их возглавляет заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер. Об этом со ссылкой на источники в воскресенье, 31 октября, сообщает The New York Times.



По данным газеты, зампомощника главы Белого дома уже «провела ряд непубличных виртуальных встреч со своим коллегой» в российском руководстве. Несколько недель назад «после длительного обсуждения в американском разведывательном сообществе США» представителям РФ были переданы имена и информация о нескольких хакерах, якобы осуществлявших атаки на Америку, утверждает NYT.

