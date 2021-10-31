Плохо рекламировала: в МХАТ обвинили саму Бузову в отмене спектакля с ней

«Решение об отмене спектакля принял Владимир Абрамович. И пока приказ дошёл, и мы его опубликовали, к этому моменту и были раскуплены уже билеты. Но на момент принятия решения продажи действительно очень плохо шли. Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнёт рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно», — рассказала пресс-секретарь МХАТ «Газете.ру» 31 октября.



Как писала «Фонтанка», сначала в МХАТ заявили, что решение об отмене «Чудесного грузина» Владимир Кехман принял из-за плохих продаж в период карантинных ограничений. Но затем Бузова опубликовала скриншот, на котором указано, что все билеты на представление 2 ноября были проданы.

