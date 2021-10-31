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Плохо рекламировала: в МХАТ обвинили саму Бузову в отмене спектакля с ней

Актриса Ольга Бузова слишком поздно начала рекламировать спектакль «Чудесный грузин» в МХАТ со своим участием, из-за чего Владимир Кехман принял решение его отменить, объяснила пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина.

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«Решение об отмене спектакля принял Владимир Абрамович. И пока приказ дошёл, и мы его опубликовали, к этому моменту и были раскуплены уже билеты. Но на момент принятия решения продажи действительно очень плохо шли. Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнёт рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно», — рассказала пресс-секретарь МХАТ «Газете.ру» 31 октября.

Как писала «Фонтанка», сначала в МХАТ заявили, что решение об отмене «Чудесного грузина» Владимир Кехман принял из-за плохих продаж в период карантинных ограничений. Но затем Бузова опубликовала скриншот, на котором указано, что все билеты на представление 2 ноября были проданы.

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Комментарии (6)

Урус-Баши
Истолковано неправильно. Именно из-за умелой рекламы Бузовой, доходы театра упали. Надо было учесть, что лозунг МХАТ без стриптиза, что водка без пива, мягко говоря,неправильный. Ещё бы Петросяна с его старушкой пригласили и удивлялись падению посещаемости.
2356897676
То есть не МХАТ говно, а Бузова плохая. Понятно.
07A
Надо было побольше негатива про русских и президента!
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