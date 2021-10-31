FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Ольга Бузова высмеяла МХАТ за отмену спектакля с её участием

Бузова ответила руководству МХАТ по поводу продажи билетов на спектакль «Чудесный грузин»

27
Печать

Актриса Ольга Бузова пожелала МХАТ таких же низких продаж на все постановки, как те, из-за которых отменили спектакль «Чудесный грузин» с её участием. Судя по скриншоту, который она опубликовала, все билеты на представление 2 ноября были проданы.

«Уважаемый МХАТ, желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием "Чудесный грузин"»,— написала Бузова 31 октября в Instagram.

Фото: скриншот сторис
ПоделитьсяПоделиться

Напомним, что решение об отмене «Чудесного грузина» ранее принял новый генеральный директор театра Владимир Кехман. Это объяснили плохими продажами билетов в период карантинных ограничений.

Фото: скриншот сторис

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

vfhbr
На этот отмененный спектакль театральные кассы уже предлагали билеты за 500 рублей. И то не брали! Не удалось Оле Бузовой превратить МХАТ в Дом-2, где она и прославилась. Скатертью ей дорога из прославленного театра вместе с друзьями Эдиком Бояковым и Захаром Прилепиным.
K_Lutsky
Ну как бы скромность это не к Ольге я так понимаю. Она себя , видимо, искренне считает крутой певицей, актрисой и т.д. Впрочем, Павел Воля про нее уже все сказал, при чем в присуствии самой Бузовой)
179307772
Бузова даже не понимает того что. Билеты раскупили, часть ее леприконов🤣 которым не важно куда идти и что смотреть. А часть те кто хотел просто посмеятся над ней🤣🤣🤣 Только в России человек по щелчку пальца, может стать певцом открывая рот под запись, "актрисой" и т д🤣🤣🤣 Зачем все эти Универы Культуры, актерского, Вакала и т д. Если тебя кто то решил продвинуть 🤣🤣🤣 А самое смешное что она же в это уверовала что поет и может играть в театре. Осталось только ее еще в Большой Театр в балет сунуть🤣🤣🤣🤣🤣🤣
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний