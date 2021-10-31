Ольга Бузова высмеяла МХАТ за отмену спектакля с её участием

Актриса Ольга Бузова пожелала МХАТ таких же низких продаж на все постановки, как те, из-за которых отменили спектакль «Чудесный грузин» с её участием. Судя по скриншоту, который она опубликовала, все билеты на представление 2 ноября были проданы.



«Уважаемый МХАТ, желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием "Чудесный грузин"»,— написала Бузова 31 октября в Instagram.

