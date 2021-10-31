FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Кехман отменил спектакль про Сталина с Ольгой Бузовой

МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за плохих продаж билетов

19
Печать

Московский художественный академический театр им. М. Горького сообщил, что отменяет 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений.

«Такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман, — сообщили в театре 31 октября. — МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок».

Напомним, что Владимир Кехман получил должность гендиректора МХАТ им. М. Горького 27 октября.

Первоначально показы с участием Ольги Бузовой были назначены на 17 и 18 сентября. Согласно документам, размещённым на сайте госзакупок, за два вечера певица, ставшая актрисой, должна была получить 234 тысячи рублей гонорара. Впервые Бузова вышла на сцену в «Чудесном грузине» в июне 2021 года.

Спектакль «Чудесный грузин» рассказывает историю молодого революционера-подпольщика Иосифа Сталина, отправленного партией на задание в Батуми. «Долгие годы молодость Сталина была под грифом «секретно». Поэтому МХАТ берётся за острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя», — говорится в описании постановки. Бузова играет в спектакле про Сталина роль певицы кабаре.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Эд Хэммет
Следующий этап "развития" МХАТа это решение банана о постановке спектакля о графе Дракуле, где Бузова с клыками исполняет роль вампирши.
Brevnault
Никита Джигурда заявил, что мечтает сыграть Сталина в спектакле про Ольгу Бузову.
SERGEY111
Бузихе после кучи пластика нужно играть Фанни Каплан , даже грима не нужно - пусть с пистолем гоняется за молодым грузином и не только им .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний