Кехман отменил спектакль про Сталина с Ольгой Бузовой

Московский художественный академический театр им. М. Горького сообщил, что отменяет 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений.



«Такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман, — сообщили в театре 31 октября. — МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок».



Напомним, что Владимир Кехман получил должность гендиректора МХАТ им. М. Горького 27 октября.



Первоначально показы с участием Ольги Бузовой были назначены на 17 и 18 сентября. Согласно документам, размещённым на сайте госзакупок, за два вечера певица, ставшая актрисой, должна была получить 234 тысячи рублей гонорара. Впервые Бузова вышла на сцену в «Чудесном грузине» в июне 2021 года.

