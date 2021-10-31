В Смольном рассказали, куда уходит Григорьев. Он уже освобождён от должности главного архитектора Петербурга

Как сообщили в Смольном 31 октября, Григорьева освободили от должности два дня назад. С преемником без сюрпризов. Исполнять обязанности председателя комитета по градостроительству и архитектуре года с 1 ноября будет его заместитель Юлия Киселёва. Она руководила КГА с 2008 по 2013 год.



Сам Владимир Григорьев с понедельника займёт пост специального представителя губернатора Александра Беглова. Направление его деятельности в этой должности в администрации не конкретизировали.



«Фонтанка» сообщала о том, что Григорьев написал заявление об увольнении. Сам чиновник не стал вдаваться в подробности своих карьерных планов.

