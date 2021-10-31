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В Смольном рассказали, куда уходит Григорьев. Он уже освобождён от должности главного архитектора Петербурга

Новым спецпредставителем Беглова назначен Владимир Григорьев

Владимир Григорьев, последние шесть лет возглавлявший комитет по градостроительству Петербурга, назначен спецпредставителем губернатора Александра Беглова.

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Как сообщили в Смольном 31 октября, Григорьева освободили от должности два дня назад. С преемником без сюрпризов. Исполнять обязанности председателя комитета по градостроительству и архитектуре года с 1 ноября будет его заместитель Юлия Киселёва. Она руководила КГА с 2008 по 2013 год.

Сам Владимир Григорьев с понедельника займёт пост специального представителя губернатора Александра Беглова. Направление его деятельности в этой должности в администрации не конкретизировали.

«Фонтанка» сообщала о том, что Григорьев написал заявление об увольнении. Сам чиновник не стал вдаваться в подробности своих карьерных планов.

Владимир Григорьев занимал должность председателя комитета и главного архитектора города, а также главы градостроительного совета с 2015 года.

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Комментарии (15)

sergeyspb
Штат обкома КПСС был 76 человек.
Майор Пронин
Раньше это называлось "сесть на кормление".

"Фонтанка", уберите вы, наконец, эту дурацкую рекламу!!! Достала!
AP-SPb
Одного пoлyдyрка, Мейксина, после полного провала на посту предкомитета уже записывали в советники по никаким вопросам. Несколько месяцев отдохнул, а потом 2 года Центральный район мучился. Возможно и этого тупаря потом на какой-нибудь район пристроят.
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