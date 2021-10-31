Петербуржец без QR-кода устроил драму в БТК. Он прорвался в театр и уехал с полицией

Предложение сдать билет или прийти в другой день уже по всем правилам посетителя не воодушевило. Он заспорил с охранником, настаивая, что одного «ковидного зайца» в зале никто не заметит. Сотрудники театра оказались непреклонны, тогда мужчина решил идти напролом.

Как сообщили «Фонтанке» в БТК 31 октября, тягу горожанина к искусству вынуждены были сдерживать накануне. В семь часов вечера в театре на улице Некрасова давали спектакль мастерской Руслана Кудашова, зрителей пускали согласно распоряжению Смольного — с билетом и QR-кодом. Именно последнего в первый день локдауна не оказалось у мужчины лет сорока.

«Когда охранник отошёл, резко побежал наверх. Метался, искал вход в зал. Благо, зал находится в другом здании, и действию он не помешал. Охранник догнал, стал выпроваживать. Мужчина упал, разбил лицо», — рассказывают в театре.



Желание посмотреть постановку это не отбило, и сотрудники БТК вызвали полицию. Пока ждали наряд, несостоявшийся зритель немного пришёл в себя — шутил, сказал, что придёт снова. Из театра его забрали полицейские.



В театре мужчина ничего не сломал, спектакль «Летов. Дурачок» состоялся. «Только настроение испортил», — добавили в администрации.



Несмотря на локдаун, спектакли в БТК продолжаются, но пускают только посетителей с QR-кодом. Тем, кто приобрёл билеты, но не успел обзавестись кодом, возвращают их стоимость или предлагают прийти позже, но уже в соответствии с правилами. Купленные билеты пока «замораживают» бессрочно.



Перед локдауном в Петербурге также было беспокойно: в библиотеке на проспекте Ветеранов подрались из-за книг.

