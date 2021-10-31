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Петербуржец без QR-кода устроил драму в БТК. Он прорвался в театр и уехал с полицией

Петербуржец пытался прорваться в БТК без QR-кода

Петербургский Большой театр кукол стал местом действия «коронавирусной драмы», ведущую роль исполнил непривитый посетитель, жаждавший попасть на спектакль «Летов. Дурачок». Новые правила локдауна сыграли против него.

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Как сообщили «Фонтанке» в БТК 31 октября, тягу горожанина к искусству вынуждены были сдерживать накануне. В семь часов вечера в театре на улице Некрасова давали спектакль мастерской Руслана Кудашова, зрителей пускали согласно распоряжению Смольного — с билетом и QR-кодом. Именно последнего в первый день локдауна не оказалось у мужчины лет сорока.

Предложение сдать билет или прийти в другой день уже по всем правилам посетителя не воодушевило. Он заспорил с охранником, настаивая, что одного «ковидного зайца» в зале никто не заметит. Сотрудники театра оказались непреклонны, тогда мужчина решил идти напролом.

«Когда охранник отошёл, резко побежал наверх. Метался, искал вход в зал. Благо, зал находится в другом здании, и действию он не помешал. Охранник догнал, стал выпроваживать. Мужчина упал, разбил лицо», — рассказывают в театре.

Желание посмотреть постановку это не отбило, и сотрудники БТК вызвали полицию. Пока ждали наряд, несостоявшийся зритель немного пришёл в себя — шутил, сказал, что придёт снова. Из театра его забрали полицейские.

В театре мужчина ничего не сломал, спектакль «Летов. Дурачок» состоялся. «Только настроение испортил», — добавили в администрации.

Несмотря на локдаун, спектакли в БТК продолжаются, но пускают только посетителей с QR-кодом. Тем, кто приобрёл билеты, но не успел обзавестись кодом, возвращают их стоимость или предлагают прийти позже, но уже в соответствии с правилами. Купленные билеты пока «замораживают» бессрочно.

Перед локдауном в Петербурге также было беспокойно: в библиотеке на проспекте Ветеранов подрались из-за книг.

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Комментарии (57)

266107220
Мужики еще в театр ходят...надо же..
LiChaBaTa
Это сам Летов был же! Не узнали?
Хауаю
Так, в библиотеке били, в музее били, в театре били. Филармония что-то отстаёт от тренда.
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