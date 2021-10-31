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Законодательство у них не той системы: Гинцбург объяснил, почему затянулась регистрация «Спутника» в ЕС и ВОЗ

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что долгая регистрация «Спутника V» в ВОЗ и ЕС связана с разным законодательством, а также «сильной конкуренцией за денежные потоки».

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«Сейчас в мире идет очень сильная конкуренция за денежные потоки — и между различными производителями вакцин, и косвенно между странами, где эти фармацевтические компании работают. В то же самое время нельзя сказать, что европейское законодательство гармонизировано с российским. Есть ряд проблем, которые именно из-за этой несогласованности возникают», — заявил Гинцбург 31 октября в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, в отечественной регуляторике вакцинный препарат оценивается по 18 параметрам. А в западно-европейской практике используется 16 критериев, причем два из них не совпадают с российскими.

Кроме того, по словам ученого, практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом. Если на иностранный рынок и выходят какие-то отечественные препараты, то они выпускаются под брендами европейских фармацевтических гигантов.

«С нашей вакциной мы так поступить не можем по очевидным причинам. Вот из-за такого множества шероховатостей создается ситуация, в которой при желании можно найти поводы придраться», — отметил он.

27 октября представитель Центра им. Гамалеи заявил, что «Спутник V» получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время.

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Комментарии (21)

253499481
Для интеграции законодательств, подписываются международные соглашения, и такие соглашения обеспечиваются, как часть законодательства России, и обязаны к исполнению, более того, имеют приоритет (Ст. 15 Конституции России).
- 4. "Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".
Но... царёк-cамодур, решил, что он может не опираться на общее толкование для всех стран и народов, а толковать их по своему, так, как ему тюкнуло в пустоголовку, и внес поправку в Конституцию (поправка в ст. 79 Конституции).
И возникает вопрос, - Путин идиот? Как теперь ВОЗ и EMA, могут оценивать наши изобретения, если Путин толкует всё по своему, а для оценки, нужны общепризнанные принципы и нормы международного права, на которые Путину наплевать?
Как же стыдно та.
Guest1234
Институт Чумакова десятилетиями весь мир вакцинами от других болезней снабжает. Эти вакцины не от нашего имени продавались? Что-то не верится. Похоже, гамалей, как всегда, брешет.
264940801
Все потому что у Гинзбурга нет международного авторитета.
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