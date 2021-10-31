Законодательство у них не той системы: Гинцбург объяснил, почему затянулась регистрация «Спутника» в ЕС и ВОЗ

«Сейчас в мире идет очень сильная конкуренция за денежные потоки — и между различными производителями вакцин, и косвенно между странами, где эти фармацевтические компании работают. В то же самое время нельзя сказать, что европейское законодательство гармонизировано с российским. Есть ряд проблем, которые именно из-за этой несогласованности возникают», — заявил Гинцбург 31 октября в интервью «Вечерней Москве».
По его словам, в отечественной регуляторике вакцинный препарат оценивается по 18 параметрам. А в западно-европейской практике используется 16 критериев, причем два из них не совпадают с российскими.
Кроме того, по словам ученого, практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом. Если на иностранный рынок и выходят какие-то отечественные препараты, то они выпускаются под брендами европейских фармацевтических гигантов.
«С нашей вакциной мы так поступить не можем по очевидным причинам. Вот из-за такого множества шероховатостей создается ситуация, в которой при желании можно найти поводы придраться», — отметил он.
27 октября представитель Центра им. Гамалеи заявил, что «Спутник V» получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время.