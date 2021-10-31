Законодательство у них не той системы: Гинцбург объяснил, почему затянулась регистрация «Спутника» в ЕС и ВОЗ

«Сейчас в мире идет очень сильная конкуренция за денежные потоки — и между различными производителями вакцин, и косвенно между странами, где эти фармацевтические компании работают. В то же самое время нельзя сказать, что европейское законодательство гармонизировано с российским. Есть ряд проблем, которые именно из-за этой несогласованности возникают», — заявил Гинцбург 31 октября в интервью «Вечерней Москве».



По его словам, в отечественной регуляторике вакцинный препарат оценивается по 18 параметрам. А в западно-европейской практике используется 16 критериев, причем два из них не совпадают с российскими.

