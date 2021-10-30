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В Петербург привезли 54 тысячи комплектов доз «Спутника V»

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На Фармбазу в Петербурге поступила новая партия вакцины от COVID-19. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

По данным ведомства, в город привезли 54 тысячи комплектов доз препарата «Спутник V».

Ранее в эпидемиологической справке Смольного говорилось о том, что в запас вакцины в городе составляет 671 874 дозы. По последним данным, полный цикл вакцинации прошли 1 894 327 жителей Петербурга.

«Фонтанка» писала, что сразу несколько регионов, в том числе Петербург, заявили о дефиците «Спутника Лайт». В Кремле пообещали разобраться с нехваткой препарата в «самые сжатые сроки».

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