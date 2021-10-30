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Джонсон: Королева Елизавета II находится в «очень хорошей форме»

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что королева Елизавета II находится в «очень хорошей форме». Об этом 30 октября сообщает Sky News.

«На этой неделе, как и на каждой, я разговаривал с Ее Величеством, и она в очень хорошей форме», — сказал глава правительства.

Он добавил, что королева должна следовать советам врачей и немного отдохнуть.

Ранее 95-летняя Елизавета II прошла обследование в частной больнице Короля Эдуарда VII в центре Лондона. По совету медиков она решила отдохнуть две недели.

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