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Королева Елизавета II провела ночь в больнице

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Королева Великобритании Елизавета II провела в больнице ночь на четверг, 21 октября. Ее величество уже вернулась в Виндзорский замок, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Уточняется, что королева находилась в частной больнице Короля Эдуарда VII в центре Лондона на обследовании. Ее визит в клинику не связан с коронавирусом.

В четверг Елизавета II вернулась в Виндзорский замок и приступила к исполнению своих обязанностей, она находится «в бодром настроении».

Ранее королева отменила поездку в Северную Ирландию по совету врачей.

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