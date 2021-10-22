Королева Елизавета II провела ночь в больнице

Королева Великобритании Елизавета II провела в больнице ночь на четверг, 21 октября. Ее величество уже вернулась в Виндзорский замок, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.



Уточняется, что королева находилась в частной больнице Короля Эдуарда VII в центре Лондона на обследовании. Ее визит в клинику не связан с коронавирусом.



В четверг Елизавета II вернулась в Виндзорский замок и приступила к исполнению своих обязанностей, она находится «в бодром настроении».

Ранее королева отменила поездку в Северную Ирландию по совету врачей.

