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«Если бы преступление — шансов ноль». Давидыч похвалил задержавшую его полицию

Блогер Давидыч объяснил свое задержание

Автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, был задержан ночью на улице Рубинштейна из-за конфликта на заправке, в результате которого сотруднику бензоколонки показалось, что произошло похищение человека. Об этом он 30 октября рассказал в своем Instagram.

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Накануне вечером блогер в сопровождении водителя, охранника, своей девушки, помощницы и собаки приехал в Петербург. На подъезде к городу он начал обгонять китайский джип, водитель которого уже после начала маневра Китуашвили начал перестраиваться в его ряд. А когда блогер поравнялся с джипом, машина, по его словам, повторно проделала тот же маневр.

«Потом, как оказалось, машина полностью неисправна, у нее проблемы с редуктором, с подвеской, она не едет больше 100–110 [км/ч]... За рулем девушка, которая устала. Оказывается, она меня не бодала, она потом сказала, что ее машину начало просто носить, и она ее ловила», — рассказал блогер.

Автомобили доехали до заправки. Блогер и девушка общались на повышенных тонах, признался Давидыч.

«Моя девушка, которая испугалась, тоже на достаточно повышенных тонах общалась. Машина, которая за нами ехала, там водитель и охранник, я их попросил: посадите их в машину, не нужен тут крик, объяснять бесполезно. Они мою девушку, Алину, заталкивают в машину, она что-то кричит, они ее сажают, я говорю: все, поехали», — пояснил Китуашвили.

Вмешался мужчина, который ехал вместе с девушкой-водителем, — он заявил, что узнал блогера и пообещал объяснить все своей подруге. После этого компания Китуашвили отбыла на улицу Рубинштейна, заведения на которой из-за локдауна были уже закрыты. Прошло не более 15 минут с отъезда на заправку, и блогера окружила полиция.

«Подъезжает пять патрульных машин. Вот прямо пять! Со всех сторон! Очень красочно это было!» — поделился он. Позднее стало известно, что сотрудник заправки, который видел, как охранник и водитель блогера заталкивают в машину девушку Алину, обратился в полицию с заявлением о похищении человека, передав данные о номерах машин.

«Реально, если было преступление, никто никуда бы не уехал — шансов ноль», — восхитился автоблогер. Девушке из китайского джипа выписали штраф, как и самому Давидычу — за нецензурную брань на заправке.

Он пообещал помочь девушке-водителю отремонтировать автомобиль.

Напомним, Эрика Давидыча задержали ночью около дома 25 по улице Рубинштейна в результате плана «Перехват».

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Комментарии (13)

lamer
Удивлен наличию девушки. Думал, что ему больше нравится, когда ему оказывают внимание и доставляют срамные наслаждения юноши.
videosokolspb
В 90 было интереснее, отстрелили бы десятка два блогеров , стали бы вести себя поприличней , а то слишком много либерализма
firma
Водитель, охранник, блогер, девушка Алина, Комуташвилли — хосспади, это о чём!?
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