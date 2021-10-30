FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Пир накануне локдауна. Улица Рубинштейна гуляет вместе с рейдами ОМОНа

Локдаун и рейды правоохранительных органов не прервали ночные гуляния на улице Рубинштейна.

30 октября в 0.30 на главной барной магистрали Петербурга гуляют компании.

3
Печать

Как передает корреспондент «Фонтанки», многометровая очередь стоит ко входу у бару Commode. Не вмещают всех желающих «Трудовые будни», Nau и Noir.

Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»

В «Трудовые будни» вошёл наряд проверяющих в бронежилетах. Но желающим покинуть заведение не препятствовали.

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

На самой улице можно встретить наездниц на лошадях.

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Не подчинился ограничениям и Невский проспект. Толпа молодежи собралась возле «Макдональдс»

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Но заведение работает по правилам — только навынос, внутри людей нет. Зато после полуночи продолжила принимать «Столовая» с пиццей и шавермой. Наряд полиции вошёл в KFC. В отличие от баров Рубинштейна посетителям повезло меньше. Покинуть помещение им не дали.

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Как ранее сообщала «Фонтанка», в Петербурге с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом объявлены нерабочие дни. В этот период будет запрещена работа баров и ресторанов, а также непродовольственных магазинов и спортивных центров.

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»
Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»
Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»
Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Random_spb
А разве кто-то ждал, что будет по-другому?
Питер - абсолютно анархичный и развращенный импотентными властями город.
Тут главное в политическом плане против власти голову не поднимать, а на все остальное здесь можно глубоко положить.
FontankaReader
Ну что ж - потихоньку, по шагам научат людей соблюдать закон.
VKuser198029047
Я убежден (и очень на это надеюсь), что молодые люди, те самые... на которых делали эксперименты каждый год... что они сметут всех этих ряженых клоунов. Весь этот гнилой цирк.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний