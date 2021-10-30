Пир накануне локдауна. Улица Рубинштейна гуляет вместе с рейдами ОМОНа

Как передает корреспондент «Фонтанки», многометровая очередь стоит ко входу у бару Commode. Не вмещают всех желающих «Трудовые будни», Nau и Noir.
Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»
В «Трудовые будни» вошёл наряд проверяющих в бронежилетах. Но желающим покинуть заведение не препятствовали.
На самой улице можно встретить наездниц на лошадях.
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Но заведение работает по правилам — только навынос, внутри людей нет. Зато после полуночи продолжила принимать «Столовая» с пиццей и шавермой. Наряд полиции вошёл в KFC. В отличие от баров Рубинштейна посетителям повезло меньше. Покинуть помещение им не дали.
Как ранее сообщала «Фонтанка», в Петербурге с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом объявлены нерабочие дни. В этот период будет запрещена работа баров и ресторанов, а также непродовольственных магазинов и спортивных центров.