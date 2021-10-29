Власти Севастополя не планируют вводить в городе комендантский час

Вводить в Севастополе комендантский час из-за ситуации с коронавирусом городские власти не планируют. Об этом в эфире местного телеканала СТВ в пятницу, 29 октября, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



«Никаких комендантских часов мы вводить не планировали и не планируем», - отметил глава города.



Ранее Развожаев отмечал , что ситуация с COVID-19 в Севастополе самая тяжелая за все время пандемии, а свободный коечный фонд практически закончился. В общей сложности с начала пандемии в Севастополе заразились коронавирусом 38 338 человек, 1326 жителей городе умерли.

