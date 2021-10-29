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Суд в США утвердил приговор Тинькову. Он проведёт год под надзором

Бизнесмену Олегу Тинькову утвердили приговор в американском суде

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Суд Северного округа штата Калифорния (США) утвердил приговор российскому бизнесмену Олегу Тинькову в рамках сделки со следствием.

Как сообщает 29 октября ТАСС, судья не увидел необходимости назначать Тинькову наказание, связанное с тюремным заключением. В итоге, согласно утвержденному приговору, он должен будет провести год под надзором и выплатить штраф в размере 100 тысяч долларов. При этом данная мера не предполагает пребывания на территории США, уточнили в суде.

Ранее «Фонтанка» писала, что Олег Тиньков признал вину в нарушении налогового закона США.

Американские власти обвинили основателя TCS Group Holding в том, что он скрыл сведения об активах на миллиард долларов. В сентябре 2021 года стало известно, что Тиньков договорился с США по делу о нарушении налогового законодательства.

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Комментарии (9)

Эд Хэммет
В странах, где власть легитимна и народ ощущает это, суд довольно гуманен. Проявлять звериную жестокость ему не зачем. Да, человек, недоплатил налоги. Это не повод сажать его в СИЗО, пытать там, а потом присудить немалый срок лишения свободы. От такого решения пользы стране ноль. Разумнее заставить заплатить налоги и штраф, и раскаяться.
kоt-obormot
Бедненький! (голосом Александры Захаровой)
Brit
Привлёк внимание американской налоговой своими роскошными снимками с экзотических островов и в личном бизнес-джете. Хотя официально заявлял в декларации, что беден почти как церковная мышь.
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