Суд в США утвердил приговор Тинькову. Он проведёт год под надзором

Суд Северного округа штата Калифорния (США) утвердил приговор российскому бизнесмену Олегу Тинькову в рамках сделки со следствием.
Как сообщает 29 октября ТАСС, судья не увидел необходимости назначать Тинькову наказание, связанное с тюремным заключением. В итоге, согласно утвержденному приговору, он должен будет провести год под надзором и выплатить штраф в размере 100 тысяч долларов. При этом данная мера не предполагает пребывания на территории США, уточнили в суде.
Ранее «Фонтанка» писала, что Олег Тиньков признал вину в нарушении налогового закона США.
Американские власти обвинили основателя TCS Group Holding в том, что он скрыл сведения об активах на миллиард долларов. В сентябре 2021 года стало известно, что Тиньков договорился с США по делу о нарушении налогового законодательства.