В Петербурге ближе к нерабочим дням фиксируют новые рекорды вакцинации

«За вчерашний день (28 октября) в Петербурге впервые привито 19 869 человек, в том числе вакциной «Спутник Лайт». Всего выполнено 25 560 инъекций, включая повторную вакцинацию и вакцинацию иностранных граждан», — сообщили в комздраве 29 октября.

Как писала «Фонтанка» 19 октября, в первый день после объявления о введении QR-кодов в Петербурге сделали суммарно 19 132 инъекции, 20 октября — 22 270, 21 октября — 22 767, 22 октября — 25 420, 25 октября — 23 712, 26 октября —24 360 инъекций, 27 октября — 25 370 инъекций. Губернатор Александр Беглов хочет выйти на темпы в 40 тысяч.

