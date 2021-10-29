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В Петербурге ближе к нерабочим дням фиксируют новые рекорды вакцинации

Комитет по здравоохранению Петербурга отчитался о новом рекорде вакцинации в Петербурге. Впервые после объявления о QR-кодах и нерабочих днях сделано более 26 тысяч уколов за сутки.

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«За вчерашний день (28 октября) в Петербурге впервые привито 19 869 человек, в том числе вакциной «Спутник Лайт». Всего выполнено 25 560 инъекций, включая повторную вакцинацию и вакцинацию иностранных граждан», — сообщили в комздраве 29 октября.

Как писала «Фонтанка» 19 октября, в первый день после объявления о введении QR-кодов в Петербурге сделали суммарно 19 132 инъекции, 20 октября — 22 270, 21 октября — 22 767, 22 октября — 25 420, 25 октября — 23 712, 26 октября —24 360 инъекций, 27 октября — 25 370 инъекций. Губернатор Александр Беглов хочет выйти на темпы в 40 тысяч.

Как записаться на вакцинацию в Петербурге и не сойти с ума — читайте в инструкции «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Киpилл
А я всеравно не пойду))...
07A
Правда всегда побеждает!
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