После ДТП с трамваями на Бухарестской в больнице остается один пострадавший

Один пострадавший в результате столкновения двух трамваем на Бухарестской улице остается в больнице. Об этом 29 октября сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.



Остальных пациентов отпустили на амбулаторное лечение после осмотра, уточнили в ведомстве. Напомним, всего в ДТП пострадали 18 человек. За медицинской помощью обратились 17 пассажиров и один из водителей. Как писала «Фонтанка» ранее, к утру 29 октября в больнице оставались двое человек — 26-летняя гражданка Азербайджана и 56-летняя петербурженка. Состояние обеих оценивали как средне тяжёлое. В комздраве не уточнили, кого из них отпустили домой.

