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После ДТП с трамваями на Бухарестской в больнице остается один пострадавший

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Один пострадавший в результате столкновения двух трамваем на Бухарестской улице остается в больнице. Об этом 29 октября сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Остальных пациентов отпустили на амбулаторное лечение после осмотра, уточнили в ведомстве. Напомним, всего в ДТП пострадали 18 человек. За медицинской помощью обратились 17 пассажиров и один из водителей. Как писала «Фонтанка» ранее, к утру 29 октября в больнице оставались двое человек — 26-летняя гражданка Азербайджана и 56-летняя петербурженка. Состояние обеих оценивали как средне тяжёлое. В комздраве не уточнили, кого из них отпустили домой.

Авария произошла утром 28 октября, изначально сообщалось о 16 пострадавших. Обстоятельства и причины произошедшего выясняют полиция и комиссия Горэлектротранса. Оба трамвая относятся к первому парку, речь идет о продукции Петербургского трамвайно-механического завода: ЛМ-2008 выпущен в 2010 году, ЛВС-2005 — в 2008-м.

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