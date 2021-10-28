В ДТП с трамваями в Купчино пострадали 16 человек

Как уточнили в Смольном, скорые развезли по больницам 16 человек с травмами средней степени тяжести. Семерых доставили в горбольницу
«Детей среди них нет», — добавили в комздраве.
В ГУ МВД по Петербургу и области ранее сообщили, что пострадали минимум 13 человек. Полиция проводит проверку, причина столкновения пока не установлена.
Свою проверку также начала горпрокуратура. «Будет дана оценка законности деятельности перевозчика, в том числе при выпуске трамваев на линию, соблюдения им требований безопасности при транспортировке пассажиров», — рассказали в ведомстве.
Два попутных трамвая столкнулись на Бухарестской улице, 47, незадолго до десяти часов утра. Движение на участке отведено, о том, как скорректировали четыре маршрута, читайте на «Фонтанке».