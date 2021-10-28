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В ДТП с трамваями в Купчино пострадали 16 человек

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В ДТП с трамваями в Купчино пострадали 16 человек

В результате столкновения двух трамваев на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы в Петербурге пострадали 16 человек. Об этом 28 октября сообщили в комитете здравоохранения города.

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Как уточнили в Смольном, скорые развезли по больницам 16 человек с травмами средней степени тяжести. Семерых доставили в горбольницу № 26, столько же — в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Ещё двоих приняла Мариинская.

«Детей среди них нет», — добавили в комздраве.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В ГУ МВД по Петербургу и области ранее сообщили, что пострадали минимум 13 человек. Полиция проводит проверку, причина столкновения пока не установлена.

Свою проверку также начала горпрокуратура. «Будет дана оценка законности деятельности перевозчика, в том числе при выпуске трамваев на линию, соблюдения им требований безопасности при транспортировке пассажиров», — рассказали в ведомстве.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
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Два попутных трамвая столкнулись на Бухарестской улице, 47, незадолго до десяти часов утра. Движение на участке отведено, о том, как скорректировали четыре маршрута, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (9)

266451192
На этом участке трамваи вобще отмороженные, проехать на красный, либо создать пробку на ровном месте для них вобще не вопрос.
Serg_I
гонки на трамваях...
Misha Timoshin
А виноват каршеринг!
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