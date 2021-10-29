Красноярского чиновника, назвавшего земляков «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом», оштрафовали на 5 тысяч рублей

Провокационный пост в Facebook чиновник опубликовал 12 августа. Ранее фигурист Алексей Ягудин написал в Instagram, что не заметил в Красноярске смога от лесных пожаров в Якутии, и местные жители обрушились на него с критикой. За это Агафонов их и осудил.

Советника первого заместителя губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, назвавшего красноярцев «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом», оштрафовали. Он заплатит за оскорбление пять тысяч рублей, сообщает 29 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«…стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме черного неба». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — возмутился Агафонов.



После этой публикации модераторы соцсети удалили пост и временно заблокировали автора. Сам Агафонов позднее заявил, что имел в виду «не всех жителей». В пресс-службе губернатора отметили, что это личное дело чиновника, но местные жители очень возмутились, и историей занялась прокуратура.



По данным издания «Дела.ru», Агафонов отметил, что «административное производство заведено по заявлению одного вязкого шизоида». В Facebook он написал, что вину не признает.

