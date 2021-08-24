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Слова красноярского чиновника, назвавшего земляков «кучей дерьма» и «плаксивым сбродом», проверит прокуратура

Красноярская прокуратура проверит слова чиновника, оскорбившего местных жителей

Прокуратура Октябрьского района Красноярска проверит высказывания советника первого заместителя губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал своих земляков, жалующихся на задымленность в краевом центре, «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом». Об этом 24 августа сообщили в надзорном ведомстве.

«В прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по статье 5.61 КОАП РФ (оскорбление). Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района. Решение о наличии признаков состава правонарушения на данный момент не принято», — уточняется в сообщении.

«Фонтанка» писала, что ранее Андрей Агафонов опубликовал у себя в Facebook достаточно резкий пост, в котором раскритиковал жителей региона после их комментариев к сообщению экс-фигуриста и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Тот, в свою очередь, заявил, что, прилетев в Красноярск, не заметил там никакого смога, который якобы повис над городом из-за лесных пожаров в Якутии. Местные пользователи после этого обрушились на него с критикой. Агафонов заступился за Ягудина и назвал красноярцев «поколением истеричек» и «плаксивым сбродом». После этой публикации модераторы соцсети удалили пост чиновника и временно заблокировали автора. Сам Агафонов позднее заявил, что имел в виду «не всех жителей». В пресс-службе правительства Красноярского края по этому поводу отметили, что не комментируют личные высказывания.

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Комментарии (8)

f0ntan
Наш народ ходит на прием к чиновникам с включенными микрофонами и камерами? Если бы они записывали в открытую, он бы такие слова не произносил. У нашего народа шпионское оборудование? Тогда на них самих можно заводить уголовные дела, потому что шпионское оборудование могут иметь только сотрудники спецслужб. А если у них нет никаких доказательств - нет записи, что он такое говорил, тогда этот чиновник может подать на них в суд
walker-СПб
Не прошло и полгода...
266212686
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства. закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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