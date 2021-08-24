Слова красноярского чиновника, назвавшего земляков «кучей дерьма» и «плаксивым сбродом», проверит прокуратура

Прокуратура Октябрьского района Красноярска проверит высказывания советника первого заместителя губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал своих земляков, жалующихся на задымленность в краевом центре, «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом». Об этом 24 августа сообщили в надзорном ведомстве.
«В прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по статье 5.61 КОАП РФ (оскорбление). Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района. Решение о наличии признаков состава правонарушения на данный момент не принято», — уточняется в сообщении.
«Фонтанка» писала, что ранее Андрей Агафонов опубликовал у себя в Facebook достаточно резкий пост, в котором раскритиковал жителей региона после их комментариев к сообщению экс-фигуриста и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Тот, в свою очередь, заявил, что, прилетев в Красноярск, не заметил там никакого смога, который якобы повис над городом из-за лесных пожаров в Якутии. Местные пользователи после этого обрушились на него с критикой. Агафонов заступился за Ягудина и назвал красноярцев «поколением истеричек» и «плаксивым сбродом». После этой публикации модераторы соцсети удалили пост чиновника и временно заблокировали автора. Сам Агафонов позднее заявил, что имел в виду «не всех жителей». В пресс-службе правительства Красноярского края по этому поводу отметили, что не комментируют личные высказывания.