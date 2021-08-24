Слова красноярского чиновника, назвавшего земляков «кучей дерьма» и «плаксивым сбродом», проверит прокуратура

Прокуратура Октябрьского района Красноярска проверит высказывания советника первого заместителя губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал своих земляков, жалующихся на задымленность в краевом центре, «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом». Об этом 24 августа сообщили в надзорном ведомстве.



«В прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по статье 5.61 КОАП РФ (оскорбление). Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района. Решение о наличии признаков состава правонарушения на данный момент не принято», — уточняется в сообщении.

