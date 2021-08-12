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Советник губернатора Красноярского края назвал жителей региона «кучей дерьма». В администрации считают это его «личным делом»

Администрация Красноярского края не стала осуждать своего чиновника за резкие высказывания в Интернете, оскорбляющие жителей региона. На своей странице в Facebook советник руководителя администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов назвал жителей «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом». Правда, вскоре удалил его.

Одним из первых на пост обратило внимание сибирское издание «Тайга.инфо», журналисты опубликовали скрин сообщения Агафонова, в котором он описал свою реакцию на комментарии жителей Красноярска, не согласившихся с фигуристом Алексеем Ягудиным в том, что в городе нет смога от лесных пожаров.

«Я почитал комменты в Инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? — написал советник губернатора. — Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек "в режиме черного неба". Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд».

В администрации Красноярского края в высказывании не увидели связи с его должностным положением, его пост там предлагают рассматривать как мнение частного лица. Комментарий 12 августа приводит РБК.

«Агафонов написал это на своей личной странице, поэтому эмоции — его личное дело», — заявили изданию в пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса.

О том, что он не заметил смога в Красноярске, Ягудин написал в посте Instagram 10 августа, после чего местные жители раскритиковали фигуриста за то, что он не обратил внимания на проблему лесных пожаров в Якутии. После этого ему пришлось закрыть комментарии. Ягудин признал, что «совершил глупость, не проанализировав масштаб беды». Спортсмен отметил, что был лишь в центре города.

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Комментарии (11)

266198703
Если комментарий был написан в рабочее время, то это мнение представителя исполнительной власти. Если после работы, то это может сойти и за его собственное мнение, но в любом случае, не имеет право никого оскорблять. Когда представителям власти вечером в ресторанах (внерабочее время) бьют физиономии, считается, что избили чиновника.
yureg
Экая шваль народ, экая шваль!
Ruth D. Armstead
Странно, что это чудило не понимает, что однажды превратится в точно такую же кучу... Или уверовал в собственную божественность?
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