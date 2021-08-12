Советник губернатора Красноярского края назвал жителей региона «кучей дерьма». В администрации считают это его «личным делом»

Одним из первых на пост обратило внимание сибирское издание «Тайга.инфо», журналисты опубликовали скрин сообщения Агафонова, в котором он описал свою реакцию на комментарии жителей Красноярска, не согласившихся с фигуристом Алексеем Ягудиным в том, что в городе нет смога от лесных пожаров.



«Я почитал комменты в Инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? — написал советник губернатора. — Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек "в режиме черного неба". Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд».

