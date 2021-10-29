Пермский край закрывает все. В нерабочие дни жителей ждет локдаун

Оперштаб по борьбе с коронавирусом объявил, что в Пермском крае с 1 по 7 ноября вводится локдаун. Будут закрыты предприятия «во всех сферах» и отменены все мероприятия, сообщает 29 октября пресс-служба правительства региона.
Общепиту разрешат работать навынос, также исключение составят аптеки, продуктовые магазины, автосервисы, почта и некоторые другие организации. Для непривитых граждан от 60 лет объявлен режим строгой самоизоляции. Работающих людей этого возраста переведут на удаленку, как и лиц с хроническими заболеваниями.
С 8 ноября заведениям общепита запретят работать с 23:00 до 6:00, а также в регионе снова будут использоваться QR-коды для посещения общественных мест.
Ранее локдаун на время нерабочих дней ввели в Тюменской области. В регионе приостанавливается деятельность всех организаций, кроме предприятий непрерывного цикла.
Напомним, что в Петербурге речь о локдауне не идет — введены ограничения для отдельных сфер. Как они будут работать — читайте здесь.