Пермский край закрывает все. В нерабочие дни жителей ждет локдаун

Оперштаб по борьбе с коронавирусом объявил, что в Пермском крае с 1 по 7 ноября вводится локдаун. Будут закрыты предприятия «во всех сферах» и отменены все мероприятия, сообщает 29 октября пресс-служба правительства региона.



Общепиту разрешат работать навынос, также исключение составят аптеки, продуктовые магазины, автосервисы, почта и некоторые другие организации. Для непривитых граждан от 60 лет объявлен режим строгой самоизоляции. Работающих людей этого возраста переведут на удаленку, как и лиц с хроническими заболеваниями.

