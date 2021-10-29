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Пермский край закрывает все. В нерабочие дни жителей ждет локдаун

В Пермском крае объявили локдаун с 1 по 7 ноября

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом объявил, что в Пермском крае с 1 по 7 ноября вводится локдаун. Будут закрыты предприятия «во всех сферах» и отменены все мероприятия, сообщает 29 октября пресс-служба правительства региона.

Общепиту разрешат работать навынос, также исключение составят аптеки, продуктовые магазины, автосервисы, почта и некоторые другие организации. Для непривитых граждан от 60 лет объявлен режим строгой самоизоляции. Работающих людей этого возраста переведут на удаленку, как и лиц с хроническими заболеваниями.

С 8 ноября заведениям общепита запретят работать с 23:00 до 6:00, а также в регионе снова будут использоваться QR-коды для посещения общественных мест.

Ранее локдаун на время нерабочих дней ввели в Тюменской области. В регионе приостанавливается деятельность всех организаций, кроме предприятий непрерывного цикла.

Напомним, что в Петербурге речь о локдауне не идет — введены ограничения для отдельных сфер. Как они будут работать — читайте здесь.

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Комментарии (1)

angel of death
мне вот интересно - люди что-то будут делать? =) или так и будут терпилами? =)
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