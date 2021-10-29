«Юбилейный» проверят на готовность принять матчи квалификации баскетбольного ЧМ-2023

Ревизор из Российской федерации баскетбола прибудет 29 октября в «Юбилейный» на матч БК «Зенит» — «Реал». Как стало известно «Фонтанке», он проверит готовность арены принять матчи квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу.



Ожидается, что «Юбилейный» примет 26 ноября встречу Россия — Италия, а 29 ноября — Россия — Исландия.



Напомним, что игра с Исландией была перенесена в Петербург из-за проблем исландской федерации вокруг организации этой игры у себя дома.



На матч БК «Зенит» — «Реал», в свою очередь, собирался приехать известный испанский кинорежиссер Педро Альмодовар.

