Педро Альмодовар приедет инкогнито в Петербург, чтобы снять материал для нового проекта и посмотреть баскетбол

Детали нового фильма пока не раскрываются, но известно, что режиссер ставит своей целью понять, почему Петербург привлекает туристов со всего мира. Ожидается, что съемки пройдут не в самых популярных для туристов, но в то же время знаковых местах города, например в квартире-музее Григория Распутина и на Смоленском православном кладбище.



В рамках поездки Альмодовар также планирует посетить матч БК «Зенит» против «Реала». Ранее испанский режиссер затрагивал тему баскетбола в своей работе 1997 года «Живая плоть».

