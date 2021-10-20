FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +12
70.97р82.68р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Педро Альмодовар приедет инкогнито в Петербург, чтобы снять материал для нового проекта и посмотреть баскетбол

Испанский режиссер Педро Альмодовар станет гостем баскетбольного матча «Зенит» — «Реал», который пройдет 27 октября в Петербурге в СК «Юбилейный». Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, двукратный лауреат «Оскара» инкогнито приедет в Петербург в рамках подготовки к съемке своего нового проекта.

2
Печать

Детали нового фильма пока не раскрываются, но известно, что режиссер ставит своей целью понять, почему Петербург привлекает туристов со всего мира. Ожидается, что съемки пройдут не в самых популярных для туристов, но в то же время знаковых местах города, например в квартире-музее Григория Распутина и на Смоленском православном кладбище.

В рамках поездки Альмодовар также планирует посетить матч БК «Зенит» против «Реала». Ранее испанский режиссер затрагивал тему баскетбола в своей работе 1997 года «Живая плоть».

Педро Альмодовар — испанский кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист. Лауреат двух премий Оскар: «Всё о моей матери» — за «Лучший фильм на иностранном языке» и «Поговори с ней» — за «Лучший оригинальный сценарий».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

DEMOMON
ЗАчем нам эти чужие Педры? У нас своих девать некуда.
asdfjkl
Матч пройдет 7 октября?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний