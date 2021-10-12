Сборная Исландии по баскетболу не может организовать матч с Россией в квалификации ЧМ-2023

Матч отборочного этапа чемпионата мира по баскетболу 2023 года Исландия — Россия, который был запланирован на 29 ноября, под угрозой срыва. Как стало известно «Фонтанке» от источника в Российской федерации баскетбола (РФБ), Исландия не может принять российскую команду сразу по нескольким причинам.



В настоящее время на указанную дату в Исландии отсутствуют свободные арены международного уровня. Кроме того, местная федерация испытывает финансовые трудности.



Не исключено, что матч в таком случае пройдет на территории России. Ранее СМИ писали, что 26 ноября, то есть всего за три дня до игры с Исландией, в Петербурге запланировано проведение другого матча квалификации ЧМ-2023 — против Италии.

