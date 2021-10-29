Полковник не бездельник из Твери добился через суд удаления обидного поста про себя

Смольнинский районный суд вынес решение по иску начальника УМВД России по Твери Евгения Дворянова к ООО «ВКонтакте». Истец просил удалить из соцсети обидный пост, в котором говорится, что он бездельник. У полицейского получилось, сообщает 29 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Суд иск удовлетворил и обязал удалить пост со следующим текстом: «Около лазурного целый полковник... до прохожих. Если б не форма и погоны — я бы подумал, что попрошайка или листовки раздает. Один... - ...бездельник». Также с ответчика взыскана госпошлина в размере 300 рублей.

