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Полковник не бездельник из Твери добился через суд удаления обидного поста про себя

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Смольнинский районный суд вынес решение по иску начальника УМВД России по Твери Евгения Дворянова к ООО «ВКонтакте». Истец просил удалить из соцсети обидный пост, в котором говорится, что он бездельник. У полицейского получилось, сообщает 29 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд иск удовлетворил и обязал удалить пост со следующим текстом: «Около лазурного целый полковник... до прохожих. Если б не форма и погоны — я бы подумал, что попрошайка или листовки раздает. Один... - ...бездельник». Также с ответчика взыскана госпошлина в размере 300 рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что начальник УМВД Тверской области генерал Петр Пырх проводил полноценную служебную проверку и выдал заключение, что полковник Дворянов не бездельник.

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Комментарии (6)

Редиска Здесь
От этого упражнения есть реальная польза: оно показывает людям, что при должном усилии можно через суд чего-то добиться. Вот обиделся человек, потратил силы и время, и добился справедливости. Замечательно. Я тоже один раз за копейки судился из чувства справедливости, и знаю, как это бывает важно.
nuga
чувство юмора отсутствует и самокритика.
265984735
Общеизвестно давным-давно, что в армию идут те, кто не хочет работать.
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