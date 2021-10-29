Трое пострадали в прорыве кипятка на Маршала Жукова. В больницу увезли взрослого и ребёнка

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Городской станции скорой помощи, в результате разлива кипятка на проспекте Маршала Жукова пострадали двое взрослых и ребёнок. Один из них — по предварительным данным, женщина — от госпитализации отказался.

Скорые увезли в больницы взрослого и ребёнка. Оба в состоянии средней степени тяжести. Серьёзных травм нет.

Последствия коммунальной аварии устраняют на проспекте Маршала Жукова, труба лопнула у дома №33. Читатели сообщают, что ближайшие дома без горячей воды и отопления. «Диспетчер УК отвечает, что весь Юго-Запад отключён до окончания работ по аварии», — пишет Нина.