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Трое пострадали в прорыве кипятка на Маршала Жукова. В больницу увезли взрослого и ребёнка

Три человека обратились за медицинское помощью после контакта с горячей водой, которая вырвалась из трубы на юго-западе Петербурга.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Городской станции скорой помощи, в результате разлива кипятка на проспекте Маршала Жукова пострадали двое взрослых и ребёнок. Один из них — по предварительным данным, женщина — от госпитализации отказался.

Скорые увезли в больницы взрослого и ребёнка. Оба в состоянии средней степени тяжести. Серьёзных травм нет.

Последствия коммунальной аварии устраняют на проспекте Маршала Жукова, труба лопнула у дома №33. Читатели сообщают, что ближайшие дома без горячей воды и отопления. «Диспетчер УК отвечает, что весь Юго-Запад отключён до окончания работ по аварии», — пишет Нина.

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