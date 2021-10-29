На Маршала Жукова лопнула труба: дорога в кипятке, движение ограничено

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети» 29 октября, течь дала труба у дома № 33 по проспекту Маршала Жукова. К ликвидации последствий специалисты приступили незадолго до двух часов дня, автомобилистам пришлось потесниться — движение частично ограничено.

«Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 30 октября», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что информации о пострадавших не поступало.



Судя по «Яндекс.Картам», движение встало от остановки «Проспект Маршала Жукова, 30» до улицы Маршала Казакова. В обратном направлении пробка чуть менее двух километров — её хвост у перекрёстка с Дорогой на Турухтанные острова.

