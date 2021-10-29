FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
70.52р81.84р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

На Маршала Жукова лопнула труба: дорога в кипятке, движение ограничено

Горячая вода из лопнувшей трубы разлилась по проезжей части на границе Красносельского и Кировского районов. Масштаб коммунальной аварии показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

2
Печать

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети» 29 октября, течь дала труба у дома № 33 по проспекту Маршала Жукова. К ликвидации последствий специалисты приступили незадолго до двух часов дня, автомобилистам пришлось потесниться — движение частично ограничено.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 30 октября», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что информации о пострадавших не поступало.

Судя по «Яндекс.Картам», движение встало от остановки «Проспект Маршала Жукова, 30» до улицы Маршала Казакова. В обратном направлении пробка чуть менее двух километров — её хвост у перекрёстка с Дорогой на Турухтанные острова.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

VKuser4636990
Губернатор забыл наложить ограничения на разрывы труб.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний