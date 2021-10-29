Путин надеется, что к концу года в Финляндию можно будет попасть по железной дороге

К концу года туристический поток в Финляндию по железной дороге из России может быть возобновлен. Об этом 29 октября на встрече с финским президентом заявил Владимир Путин, передает РИА Новости.



Российский лидер также добавил, что товарооборот между двумя странам вырос по сравнению с предыдущим годом, «продолжаются крупные проекты».



Ранее «Фонтанка» подробно писала о плане возобновления железнодорожного сообщения с Финляндией. Движение «Аллегро» может вновь начаться к рождественскому сезону. Специально для этого 14 октября был открыт КПП «Вайниккала» на границе с Россией.

