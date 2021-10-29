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Путин надеется, что к концу года в Финляндию можно будет попасть по железной дороге

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К концу года туристический поток в Финляндию по железной дороге из России может быть возобновлен. Об этом 29 октября на встрече с финским президентом заявил Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер также добавил, что товарооборот между двумя странам вырос по сравнению с предыдущим годом, «продолжаются крупные проекты».

Ранее «Фонтанка» подробно писала о плане возобновления железнодорожного сообщения с Финляндией. Движение «Аллегро» может вновь начаться к рождественскому сезону. Специально для этого 14 октября был открыт КПП «Вайниккала» на границе с Россией.

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Комментарии (11)

karbofos
Смотрите, как они играют в плохого и хорошего полицейского:

Путин беспокоится, чтобы граждане смогли поехать в Финляндию (это ж даже за границу!)
а Голикова сообщает, что властей беспокоят передвижения граждан.

Царь-то хороший, бояре плохие!
angel of death
размечтался =) вот у мну знакомые, у которых кончилась 2-х летняя виза из-за пандемии, получили новые визы "по акции" от финского консульства - в сми писали, что будут давать 5-ти летние.... фигос под нос - опять дали на 2 года... а за 2 года пандемия не рассосётся, явно, по крайней мере в гос-ве казнокрадов, которые 21 ничерта не делают.
Mikkä Karhunen
обязательно,если учитывая факт что Финляндия не признает спутникоуколотых,вот и получается что это очередная сказка
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