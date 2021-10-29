Вонь во спасение. В Шушарах потемнело и запахло сероводородом, но есть и плюсы

В ГУП «ТЭК» попросили петербуржцев немного потерпеть. Дело в том, что специфический запах появился при переключении режимов работы котлов с газа на мазут. Сделали это, чтобы жильцы 59 домов не замерзли.
«С 11:00 29 октября ГУП «ТЭК СПб» в целях сохранения отопления и горячей воды в 59 жилых домах перевело на резервное топливо котельную, расположенную в посёлке Шушары, на ул. Школьная, 56. Перевод на мазутное топливо является временной вынужденной мерой, чтобы не оставлять без тепла и горячей воды почти
Ремонт на сетях газоснабжения планируется завершить к 16:00, после чего всё вернётся на круги своя. В ГУП «ТЭК» отметили, что все работы согласованы с администрацией.