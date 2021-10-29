Только 9,6 тысячи, или
«Переболевших женщин из этого количества наблюдаемых —
Ранее в Минздраве предупреждали, что у беременных пациенток с COVID-19 возрастает риск преждевременных родов.
В России привились от коронавируса менее 10 тысяч из 760 тысяч беременных
Только 9,6 тысячи, или
«Переболевших женщин из этого количества наблюдаемых —
Ранее в Минздраве предупреждали, что у беременных пациенток с COVID-19 возрастает риск преждевременных родов.
В России беременных женщин разрешили прививать «Спутником V» в конце июня. Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что решение принято с учётом положительных результатов клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по ее эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.
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