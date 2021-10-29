В России привились от коронавируса менее 10 тысяч из 760 тысяч беременных

Только 9,6 тысячи, или 1,3 % беременных в России из 760 тысяч привились от коронавируса. Об этом 29 октября сообщил главный внештатный специалист по акушерству Минздрава РФ Роман Шмаков.



«Переболевших женщин из этого количества наблюдаемых — 6 % . То есть мы даже не дотягиваем до 10 % <...> женщин, [которые защищены от] <...> развития ковида во время беременности. Это крайне низкие цифры», — заявил он (цитата по ТАСС).



Ранее в Минздраве предупреждали, что у беременных пациенток с COVID-19 возрастает риск преждевременных родов.

