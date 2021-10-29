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В России привились от коронавируса менее 10 тысяч из 760 тысяч беременных

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Только 9,6 тысячи, или 1,3 % беременных в России из 760 тысяч привились от коронавируса. Об этом 29 октября сообщил главный внештатный специалист по акушерству Минздрава РФ Роман Шмаков.

«Переболевших женщин из этого количества наблюдаемых — 6 %. То есть мы даже не дотягиваем до 10 % <...> женщин, [которые защищены от] <...> развития ковида во время беременности. Это крайне низкие цифры», — заявил он (цитата по ТАСС).

Ранее в Минздраве предупреждали, что у беременных пациенток с COVID-19 возрастает риск преждевременных родов.

В России беременных женщин разрешили прививать «Спутником V» в конце июня. Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что решение принято с учётом положительных результатов клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по ее эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

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Комментарии (7)

michailPotapov
А вы поглядите как симптоматично ковидобесия сходит на нет.
Троллики из красных зон на ивл куда то Делись..
Пайку либо срезали либо совсем обрубили.
michailPotapov
Говорят что и обычные люди вместо рисованных 40%
реально 15% привиты
))
teodor
слава богу, материнский инстинкт еще работает
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