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Минздрав: У беременных пациенток с COVID-19 риск преждевременных родов выше

COVID-19 может стать причиной преждевременных родов у пациенток. Защитить здоровье женщины и будущего ребенка может вакцинация. Такие выводы приводятся в исследовании российских ученых, опубликованном в научном журнале «Проблемы репродукции», сообщает 20 августа пресс-служба Минздрава РФ.

«В частности, результаты анализа данных о течении беременности у 891 пациентки с коронавирусом у 1 694 женщин, не болевших инфекцией, находившихся в акушерском отделении ГКБ № 15 имени О. М. Филатова города Москвы в период с 1 января 2020 г. по 25 апреля 2021 г., показали, что у пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов, появления на свет недоношенных детей или оперативного родоразрешения», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, дети, чьи мамы переболели коронавирусом, чаще других нуждались в интенсивной терапии в отделениях реанимации. Также имеются данные о более высоком показателе перинатальной смертности у пациенток с COVID-19.

Специалисты считают, что прививка от коронавируса значительно снижает риски. Мировые профессиональные сообщества рекомендуют проходить вакцинацию во время беременности. Ученые отмечают, что доказательств негативного влияния вакцинации против COVID-19 на репродуктивное здоровье женщин и мужчин нет.

Ранее в Минздраве заявили, что в мире уже 147 тысяч женщин сделали прививку от коронавируса, не зная о своей беременности. Вакцинация не оказала негативного влияния на детей.

В России беременных женщин разрешили прививать «Спутником V» в конце июня. Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что решение принято с учётом положительных результатов клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по ее эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

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Комментарии (2)

ЕнотПотоскун
Женьшени не бремените ни в коем случае. По городу ходит зловещий COVID. Он сделает ваших мужей импотентами, а детей уродами. ПРИВИВАЙТЕСЬ, ПРИВИВААЙТЕСЬ, но сексу не поддавайтесь.
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