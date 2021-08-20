Минздрав: У беременных пациенток с COVID-19 риск преждевременных родов выше

«В частности, результаты анализа данных о течении беременности у 891 пациентки с коронавирусом у 1 694 женщин, не болевших инфекцией, находившихся в акушерском отделении ГКБ № 15 имени О. М. Филатова города Москвы в период с 1 января 2020 г. по 25 апреля 2021 г., показали, что у пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов, появления на свет недоношенных детей или оперативного родоразрешения», — рассказали в ведомстве.

COVID-19 может стать причиной преждевременных родов у пациенток. Защитить здоровье женщины и будущего ребенка может вакцинация. Такие выводы приводятся в исследовании российских ученых, опубликованном в научном журнале «Проблемы репродукции», сообщает 20 августа пресс-служба Минздрава РФ.

Кроме того, дети, чьи мамы переболели коронавирусом, чаще других нуждались в интенсивной терапии в отделениях реанимации. Также имеются данные о более высоком показателе перинатальной смертности у пациенток с COVID-19.



Специалисты считают, что прививка от коронавируса значительно снижает риски. Мировые профессиональные сообщества рекомендуют проходить вакцинацию во время беременности. Ученые отмечают, что доказательств негативного влияния вакцинации против COVID-19 на репродуктивное здоровье женщин и мужчин нет.



Ранее в Минздраве заявили, что в мире уже 147 тысяч женщин сделали прививку от коронавируса, не зная о своей беременности. Вакцинация не оказала негативного влияния на детей.



В России беременных женщин разрешили прививать «Спутником V» в конце июня. Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что решение принято с учётом положительных результатов клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по ее эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

