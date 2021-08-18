FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +19
73.48р86.48р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Минздрав: Вакцинация от COVID-19 не влияет на рождение детей

В мире уже 147 тысяч женщин, которые сделали прививку от коронавируса, не зная о своей беременности. Вакцинация не оказала негативного влияния на детей.

Помимо этого, антитела проходят через плаценту и защищают плод от COVID-19. Об этом в эфире канала «Россия 24» 18 августа заявила главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян, пишет РИА Новости.

Врач отметила: если привитая женщина инфицируется коронавирусом во время беременности, болезнь не будет протекать в тяжелой форме.

В России беременных женщин разрешили прививать «Спутником V» в конце июня. Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что решение принято с учётом положительных результатов клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по ее эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний