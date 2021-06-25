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Минздрав разрешил прививать беременных вакциной «Спутник V»

Министерство здравоохранения России разрешило вакцинировать беременных «Спутником V». Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко 25 июня.

«Экспертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V») у беременных. Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией», — цитирует Мурашко «Интерфакс».

Глава Минздрава отметил, что решение принято с учётом положительных результатов клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по ее эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

В пятницу «Фонтанка» сообщила, что в России выявлен первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Роспотребнадзор проверяет эту информацию.

Штамм коронавируса «дельта плюс» вызвал обеспокоенность экспертов ВОЗ. Как отметила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, штамм обладает мутацией, которая потенциально может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. Заразиться «дельта плюс» можно, просто пройдя мимо больного без маски. Тем не менее в ВОЗ подчеркивают, что большинство существующих вакцин от коронавируса помогают предотвратить если не заражение, то тяжелое течение болезни.

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Комментарии (12)

asgard
Все исследования провели? Чтото сомнительно
266111830
В парадигме "государство не просило вас рожать" они что угодно разрешат.
nuga
А непривитые беременные и их младенец в утробе не будут допущены в женскую консультацию,роддом ? И обьявлены,как лица к которым применяется нулевая толерантность по Беглову? Власти опустили непривитых,как неприкасаемых на зоне,объявив им войну.Хороший специалист непривитый увольняется,на его место привитый маргинал, .Дальше дети-садовские,школьники,которые не хотят колоться-на удаленку в четыре стены,как изгои? Раскрывайте свои планы .Доруководились страной.
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