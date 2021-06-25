Минздрав разрешил прививать беременных вакциной «Спутник V»

Министерство здравоохранения России разрешило вакцинировать беременных «Спутником V». Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко 25 июня.
«Экспертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V») у беременных. Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией», — цитирует Мурашко «Интерфакс».
Глава Минздрава отметил, что решение принято с учётом положительных результатов клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по ее эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.