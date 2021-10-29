В Белоруссии признали Telegram-канал NEXTA экстремистским формированием

МВД Белоруссии внесло оппозиционные Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA в перечень экстремистских формирований. Об этом 29 сообщает пресс-служба ведомства.



«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов «NEXTA», «NEXTA-Live» и «LUXTA», экстремистским формированием и запрете его деятельности», – говорится в заявлении.



Ранее в МВД Белоруссии заявили, что подписчики экстремистских Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье, которая предполагает до семи лет лишения свободы.

