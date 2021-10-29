FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
70.52р81.84р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

В Белоруссии признали Telegram-канал NEXTA экстремистским формированием

1
Печать

МВД Белоруссии внесло оппозиционные Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA в перечень экстремистских формирований. Об этом 29 сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов «NEXTA», «NEXTA-Live» и «LUXTA», экстремистским формированием и запрете его деятельности», – говорится в заявлении.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что подписчики экстремистских Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье, которая предполагает до семи лет лишения свободы.

Telegram-каналы сыграли большую роль в ходе белорусских протестов прошлого года. Одним из них была NEXTA, основатель которой Роман Протасевич был позже задержан.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний