Подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361–1 Уголовного кодекса (до семи лет лишения свободы), сообщает 13 октября Главное управление по борьбе с организованной преступностью республики в Telegram.
В ведомстве отметили, что подписчики таких ресурсов будут считаться «участниками экстремистского формирования».
Telegram-каналы сыграли большую роль в ходе белорусских протестов прошлого года. Одним из них была NEXTA, основатель которой Роман Протасевич был позже задержан.
МВД Белоруссии: Подписка на экстремистский Telegram-канал — уголовное преступление
МВД Белоруссии предупредило об ответственности за подписку на экстремистские Telegram-каналы
Подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361–1 Уголовного кодекса (до семи лет лишения свободы), сообщает 13 октября Главное управление по борьбе с организованной преступностью республики в Telegram.