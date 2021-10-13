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МВД Белоруссии: Подписка на экстремистский Telegram-канал — уголовное преступление

МВД Белоруссии предупредило об ответственности за подписку на экстремистские Telegram-каналы

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Подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361–1 Уголовного кодекса (до семи лет лишения свободы), сообщает 13 октября Главное управление по борьбе с организованной преступностью республики в Telegram.

В ведомстве отметили, что подписчики таких ресурсов будут считаться «участниками экстремистского формирования».

Telegram-каналы сыграли большую роль в ходе белорусских протестов прошлого года. Одним из них была NEXTA, основатель которой Роман Протасевич был позже задержан.

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Комментарии (26)

SKPTM
Раньше фашисты честные книги и газеты читать и радиопередачи слушать запрещали под угрозой расстрела.
mccaron
Подписался и сразу звони в КГБ, чтобы не посадили
Уголовный Кодекс Республики Беларусь
Статья 361-1. Создание экстремистского формирования либо участие в нем
1. Создание экстремистского формирования, а равно формирования, деятельность которого направлена на реабилитацию нацизма, либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением –
наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Примечание
1. Лицо освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье и статьям 361-4 и 361-5 настоящего Кодекса, если оно своевременным сообщением государственным органам или иным образом способствовало выявлению, предотвращению либо пресечению деяний, отнесенных законодательством к экстремистской деятельности.
Подробнее: https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/361-1.htm
AndrewBarsik
Беларусь обогнала все остальные республики бывшего СССР по скорости сползания в средневековье. Писать и говорить давно запрещено. Читать уже запрещено. Осталось запретить думать, а потом дышать. Если не хотим допустить такого же у себя, надо говорить и писать, игнорируя запреты. Пусть Запрещалкины знают, что запрещать запрещается.
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