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Беглов — туристам: не знаю, зачем в праздники приезжать в Петербург

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Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил сомнение в том, что туристам стоит приезжать в Северную столицу во время праздников. Об этом он сообщил 28 октября в ходе эфира на телеканале 78.

«Жестких ограничений для туристов нет, но в гостиницах у них попросят QR-код», — отметил он. Однако, по его словам, делать в городе туристам будет нечего: рестораны закрыты, другие заведения — тоже.

«Не знаю, зачем приезжать. Выходные нужны для того, чтобы пообщаться с семьей», — резюмировал градоначальник.

Напомним, что «жесткий локдаун» по московскому образцу объявлен в Петербурге с 30 октября. Власти рассказали, что будет закрыто и открыто в нерабочие дни.

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Комментарии (15)

DEMOMON
Ну и что, отписавшиеся здесь!? Вам что, полегчало?
Не, ну просто слов нет.
***_555
Сказочный персонаж.
Modest_5e4ce41f7533b
Вот так они и инвестиции привлекают.
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