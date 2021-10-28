Беглов — туристам: не знаю, зачем в праздники приезжать в Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил сомнение в том, что туристам стоит приезжать в Северную столицу во время праздников. Об этом он сообщил 28 октября в ходе эфира на телеканале 78.
«Жестких ограничений для туристов нет, но в гостиницах у них попросят QR-код», — отметил он. Однако, по его словам, делать в городе туристам будет нечего: рестораны закрыты, другие заведения — тоже.
«Не знаю, зачем приезжать. Выходные нужны для того, чтобы пообщаться с семьей», — резюмировал градоначальник.
Напомним, что «жесткий локдаун» по московскому образцу объявлен в Петербурге с 30 октября. Власти рассказали, что будет закрыто и открыто в нерабочие дни.