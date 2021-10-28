«Спутник Лайт» вслед за Петербургом заканчивается в Вологде

Запас однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» заканчивается в Вологодской области. Об этом 28 октября сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения региона.



«Вакцина «Спутник Лайт» заканчивается из-за высокого спроса на нее, в районах ее почти нет. Поставок вакцины «Спутник Лайт» в ближайшие две недели не ожидается. Есть в наличии «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак» — суммарно 110 тыс. доз», — уточнили в ведомстве.



Напомним, ранее в петербургском комитете здравоохранения заявили, что на складе в городе не осталось запасов «Спутника Лайт» и когда будет новая поставка — неизвестно. Позже в ведомстве уточнили, что в Петербурге есть около 35 тысяч доз этой вакцины, но запас держат для тех, кто записался заранее.

