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«Спутник Лайт» вслед за Петербургом заканчивается в Вологде

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Запас однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» заканчивается в Вологодской области. Об этом 28 октября сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

«Вакцина «Спутник Лайт» заканчивается из-за высокого спроса на нее, в районах ее почти нет. Поставок вакцины «Спутник Лайт» в ближайшие две недели не ожидается. Есть в наличии «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак» — суммарно 110 тыс. доз», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее в петербургском комитете здравоохранения заявили, что на складе в городе не осталось запасов «Спутника Лайт» и когда будет новая поставка — неизвестно. Позже в ведомстве уточнили, что в Петербурге есть около 35 тысяч доз этой вакцины, но запас держат для тех, кто записался заранее.

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Комментарии (1)

angel of death
я почему-то Никулина вспоминаю на фоне таких новостей, когда он в ресторане пел песню: "а нам всё равно" =)
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