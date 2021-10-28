В Псковской области заняты все реанимационные койки для больных с COVID-19

«Загрузка коечного фонда в Псковской области держится на уровне 80%, — написал губернатор в Instagram 28 октября. — Койки реанимации заняты полностью».

Реанимационные койки для больных с коронавирусом заняты полностью в Псковской области, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

Ранее Ведерников пригрозил «тотальным локдауном», если пик заболеваемости не будет пройден за нерабочие дни. В регионе запускают систему QR-кодов. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».



За последние сутки в Псковской области выявлен 281 случай COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 56 881 заболевший.

