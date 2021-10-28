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В Псковской области заняты все реанимационные койки для больных с COVID-19

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Реанимационные койки для больных с коронавирусом заняты полностью в Псковской области, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Загрузка коечного фонда в Псковской области держится на уровне 80%, — написал губернатор в Instagram 28 октября. — Койки реанимации заняты полностью».

Фото: instagram.com/m.v_007/
Фото: instagram.com/m.v_007/
Фото: instagram.com/m.v_007/
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Ранее Ведерников пригрозил «тотальным локдауном», если пик заболеваемости не будет пройден за нерабочие дни. В регионе запускают систему QR-кодов. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

За последние сутки в Псковской области выявлен 281 случай COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 56 881 заболевший.

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Комментарии (1)

syshsun
Надо не брехать,как собака,а сказал - сделал.
А то только и слышно,да мы,да вас,всех залокдачим.
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