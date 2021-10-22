Губернатор Псковской области пригрозил «тотальным локдауном», если пик заболеваемости не будет пройден за нерабочие дни

Две недели нерабочих дней нельзя воспринимать как выходные или дополнительные каникулы. Об этом в видеообращении к жителям 22 октября заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Он подчеркнул, что загрузка коек с коронавирусными пациентами в регионе не опускается ниже 80%, все 67 реанимационных коек заняты. Врачи-инфекционисты, бригады скорой помощи и участковые терапевты «работают на пределе». Поэтому нерабочие дни должны быть максимально использованы для того, чтобы прервать цепочку заражений. Дети должны все это время находиться «вне общественных пространств» — ученические и студенческие проездные будут заморожены.

