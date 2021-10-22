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Губернатор Псковской области пригрозил «тотальным локдауном», если пик заболеваемости не будет пройден за нерабочие дни

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Две недели нерабочих дней нельзя воспринимать как выходные или дополнительные каникулы. Об этом в видеообращении к жителям 22 октября заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что загрузка коек с коронавирусными пациентами в регионе не опускается ниже 80%, все 67 реанимационных коек заняты. Врачи-инфекционисты, бригады скорой помощи и участковые терапевты «работают на пределе». Поэтому нерабочие дни должны быть максимально использованы для того, чтобы прервать цепочку заражений. Дети должны все это время находиться «вне общественных пространств» — ученические и студенческие проездные будут заморожены.

«Постарайтесь максимально ограничить все социальные контакты. Сейчас мы либо справимся и преодолеем пик заболеваемости к середине ноября, либо столкнёмся с необходимостью вводить тотальный локдаун», — подытожил Ведерников.

Напомним, накануне в Псковской области ужесточили коронавирусные ограничения — подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (10)

hedgehog_
давно пора запретить каровавирус на территории рассиянии. например в обмен на талибов, раз количество запрещений не влезает в рамки
Stargazer_5e4cc3b703773
Скобари в последние дни жгут напалмом.
kоt-obormot
Товарищ прапорщик остановите танк! Танк стой! Раз два. ..©
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