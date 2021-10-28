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РФС условно закрыл два сектора на «Газпром Арене» за мат болельщиков «Зенита» на игре со «Спартаком»

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС наказал футбольный клуб «Зенит» по итогам матча 12-го тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака». Как сообщили 28 октября в пресс-службе РФС, петербуржцам придется заплатить штраф, а две трибуны «Газпром Арены» условно дисквалифицированы из-за поведения болельщиков.

«Зенит» за скандирование болельщиков ненормативной лексики оштрафован на 70 тысяч рублей, а также наказан условно закрытием секторов D-102 и D-110 стадиона «Газпром-Арена» на один матч с испытательным сроком до конца сезона. Также за пиротехнику «Зенит» оштрафован на 110 тысяч рублей, а «Спартак» — на 80 тысяч рублей», — заявили в РФС.

Напомним, что в этом матче «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7 — это самое крупное поражение в истории чемпионатов России.

Подробнее об этой игре читайте в обзоре на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

VKuser199962806
Ограничения опять в палате №6 Наполеон писал. На футбол 20 000 могут собираться, а в тренажёрный зал, где 20 человек-нет. И как после этого можно верить страшилкам про ковид ?
SU LUX INN
правильно! в Наше время футбольные болельщики были Культурными людьми! ходили в театр, библиотеку, занимались Спортом!
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