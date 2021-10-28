РФС условно закрыл два сектора на «Газпром Арене» за мат болельщиков «Зенита» на игре со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС наказал футбольный клуб «Зенит» по итогам матча 12-го тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака». Как сообщили 28 октября в пресс-службе РФС, петербуржцам придется заплатить штраф, а две трибуны «Газпром Арены» условно дисквалифицированы из-за поведения болельщиков.



«Зенит» за скандирование болельщиков ненормативной лексики оштрафован на 70 тысяч рублей, а также наказан условно закрытием секторов D-102 и D-110 стадиона «Газпром-Арена» на один матч с испытательным сроком до конца сезона. Также за пиротехнику «Зенит» оштрафован на 110 тысяч рублей, а «Спартак» — на 80 тысяч рублей», — заявили в РФС.

