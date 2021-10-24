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«Зенит» забил семь голов «Спартаку». Так много красно-белые еще не пропускали

В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился матч 12 тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака». Встреча проходила 24 октября в Петербурге на «Газпром Арене».

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Сине-бело-голубые выиграли со счетом 7:1. Голы забили Сердар Азмун (20 и 36 минуты), Клаудиньо (28), Андрей Мостовой (45, 56), Артём Дзюба (80 — с пенальти) и Александр Ерохин (88). Автором единственного мяча у «Спартака» стал Квинси Промес. Это поражение для «Спартака» стало крупнейшим в истории российского чемпионата.

Благодаря этой победе «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате. Теперь на счету у петербуржцев 26 очков, что на три больше, чем у «Динамо», идущего вторым. Следующий матч петербуржцы проведут 29 октября как раз против «Динамо». Встреча пройдет также на «Газпром Арене».

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Комментарии (10)

Савва Морозов
модератор, а ты в курсе болельщицких прозвищ?
слова "мясо" и "свиные" - это общепринятое прозвище спартачей, поэтому тереть мой пост было невежеством.
262224921
Уже никто не смотрит этот футбол , не знают как внимание привлечь. Не старайтесь - тикток интереснее, чем ваши потуги
Karl_Ivanovich
"Пищевик" сыграл эталонно - РУёво.
Было приятно слушать страдания комментаторов МатчТВ, явным образом топивших за своё тарасовское недоразумение.
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