«Зенит» забил семь голов «Спартаку». Так много красно-белые еще не пропускали

Сине-бело-голубые выиграли со счетом 7:1. Голы забили Сердар Азмун (20 и 36 минуты), Клаудиньо (28), Андрей Мостовой (45, 56), Артём Дзюба (80 — с пенальти) и Александр Ерохин (88). Автором единственного мяча у «Спартака» стал Квинси Промес. Это поражение для «Спартака» стало крупнейшим в истории российского чемпионата.



Благодаря этой победе «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате. Теперь на счету у петербуржцев 26 очков, что на три больше, чем у «Динамо», идущего вторым. Следующий матч петербуржцы проведут 29 октября как раз против «Динамо». Встреча пройдет также на «Газпром Арене».