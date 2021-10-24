Семь ударов для гладиатора. Футболисты «Зенита» вколотили московский «Спартак» в историю

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Перед встречей 12 тура «Зенит» потерял первое место в таблице: московское «Динамо» накануне разгромило «Химки» (4:1) и опередило петербургский клуб. После поражения от «Ювентуса» в среду даже маститые аналитики не могли предположить: какую схему выберет тренерский штаб Сергея Семака на вечер с принципиальным соперником. Получилось не без сенсаций.

В воротах — Станислав Крицюк, в обороне — 5 защитников (Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос по краям, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков и Ярослав Ракицкий в центре). В. полузащите — квартет: Андрей Мостовой справа, Клаудиньо слева, Вильмар Барриос и Венделл в центре; единственный форвард — Сердар Азмун. Артем Дзюба, для которого матчи против «Спартака» носят особенно принципиальный характер, остался в запасе. Специалисты объяснили это решение Семака не блестящей игрой нападающего в Лиге Чемпионов в среду.



Матч стартовал с травмы: уже в начале первого тайма Сантос сел на газон и поднял руку. Спартаковец Виктор Мозес, кстати, играть не бросил, пробил по воротам Крицюка, но желтую карточку после свистка не получил. Арбитр матча Сергей Иванов решил, что устного предупреждения будет достаточно. Врачи тем временем дали понять: замена. На поле вместо бразильца вышел Данил Круговой.

У «Зенита» получилось быстро. На 20-й минуте вторая подача углового подряд закончилась навесом Ракицкого на линию вратарской Александра Максименко — выше всех выпрыгнул Азмун. Уже через 7 минут Клаудиньо повторил достижение коллеги: с правой ноги с левого фланга четко в дальнюю девятку над ушами вратаря гостей. 2:0 к 28-й минуте — явно, команда Руя Витории готовилась к другому первому тайму.

Беды гостей продолжились. Очередной угловой — опять подача Ракицкого — Азмун использовал для того, чтобы напомнить: стабильность — признак мастерства. Сын волейболистки опять выпрыгнул выше всех, и счет стал разгромным: 3:0. Футбольный коктейль из стандартных положений и индивидуальных талантов петербургские болельщики восприняли с радостью — особенно после трех поражений «Зенита» подряд: два в чемпионате от «Сочи» и «Арсенала» плюс от «Ювентуса» в Лиге Чемпионов.



После третьего гола Вираж, заводящий которого Руслан Дрюма праздновал в воскресенье день рождения, гостеприимно поинтересовался, как настроение на госевом секторе. Досталось и обеспеченным гостям, которые опрометчиво показались в ложе над Виражом: им исполнили классическое «а ну-ка, давай-ка, уматывай отсюда».



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









К несчастью москвичей, первым тайм получился очень длинным: на последних минутах Мостовой убежал в контрвыпад, поставил корпус в борьбе с Георгием Джикией, обманул Максименко и забил четвертый (это при шести ударах в створ). Алексей Миллер в ложе светился от счастья. Футболист «Спартака» Квинси Промес давал интервью в перерыве со чуть не со слезами на глазах.

На 53-й минуте «Спартак» напомнил, что такое характер: Промес здорово разобрался в штрафной Крицюка и отквитал один гол. Сразу после этого Караваев пробил в штангу — игра пошла на встречных курсах. «Зенит» однозначно не собирался останавливаться: уже на 55-й минуте Караваев здорово покатил на дальнюю штангу и Мостовой, оформляя дубль, буквально зашел в ворота. 18721 болельщик вспомнил куплет Сергея Шнурова «в Питере — пять» и встретил цифры на табло сдержанными аплодисментами. Гостям оставалось лишь напоминать, что они «Спартак», а все остальные какашки. Звучало этот тезис удивительно уместно.



Во втором тайме Семака явно все устраивало: замены (не по травме) начались лишь на 75-й минуте. Артем Дзюба и Алексей Сутормин вышли вместо Ракицкого (получившего желтую карточку незадолго до того) и Мостового (под одобрительный гул трибун). Форварда с московским прошлым Вираж встретил неодобрительным

На 78-й минуте Клаудиньо забить не смог, но не выключившийся Азмун заработал пенальти. Защитник Кофрие получил красную карточку. Бить в ворота Максименко — прямо под Виражом — отправился Дзюба. Без оценок: Вираж опять яростно освистал нападающего. Тот спокойно забил первым касанием шестой в ворота «Спартака» и 101-ый за «Зенит».

На последние 600 секунд вместо Барриоса на поле вышел Кирилл Кравцов; Клаудиньо под стоячую овацию заменил Александр Ерохин. Именно он забил седьмой: после очередного углового полузащитник закатил мяч в ворота Максименко.

Уже в перерыве футбольный телеграм стал разрываться от слухов: Руй Виттория подал в отставку. Однако через полчаса после матча «Спартак» выступил с официальным заявлением — это все злые языки: «Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет». Сам Виттория на вопросы журналистов ответил достойно: «Бывают сложные моменты, но их должен принимать мужчина». К слову, поражение со счетом 7:1 — рекордное в истории «Спартака» в рамках чемпионата страны.



Сухие итоги матча: второй гол Азмуна стал для него 85-м в РПЛ — иранец догнал экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава. Следующий гол сделает иранца лучшим форвардом-легионером в чемпионатах страны. Дзюба догнал рекордсмена РПЛ Олега Веретенникова — 143 гола. 15 из 16 ударов по воротам «Спартака» «Зенит» нанес из штрафной — это выдающийся показатель. Гости не могут выиграть у петербургского клуба с 2017 года — 3 ничьих и 5 поражений.

Семак удивил и не забыл о главном тренере москвичей: «Хочу поддержать и тренера, и команду «Спартак». К сожалению, такие матчи бывают. Победа яркая, но это один из матчей, которых нас ждет еще очень много».

Гостей Вираж провожал практически утешительным напоминанием о том, что футбольное ложе московский клуб разделил с чемпионами.



Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»